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Oğlunu kaybeden Hümeyra'ya sanat camiasından peş peşe başsağlığı mesajları

Oğlunu kaybeden Hümeyra'ya sanat camiasından peş peşe başsağlığı mesajları

Tiyatro sanatçısı, oyuncu ve müzisyen Hümeyra’nın oğlu Sadık Bigat (47) kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Haberin kısa sürede duyulmasının ardından ünlü isimlerden Hümeyra'ya başsağlığı mesajları gecikmedi.

Sanatçılar herkesi çok üzen acı haberin ardından Hümeyra için başsağlığı mesajları paylaştı:

Aziz Üstel: Ah Sadık'cığım ah! Nasıl bir acıdır bu yahu!! Sevenlerin başı sağ olsun! llah Hümeyra'ya sabır versin! Mekanın Cennet olsun yavrum!!

Nilgün Belgün: Canım Hümeyra 47 yaşındaki kızımın okul arkadaşı oğlunu kaybetmiş çok üzüldüm.. Hümeyra’ya sabır oğlu Sadık’a Allahtan rahmet diliyorum. Zamansız ölümler çok acıdır… 

Işıl Yücesoy: Ah Hümeyra’m ah! Söylenecek bir tek söz bile anlamsız…

 

Melike Demirağ: Canım Hümeyra, sabırlar diliyorum. Işıklarda olsun oğlun...

Burhan Şeşen: Şimdi de Sadık mı?Artık ne diyeceğimi bilemiyorum.Mekanın cennet olsun #sadıkbigat. Sabırlar sevgili #hümeyra … Offffffff…

Ayşenil Şamlıoğlu: Ahhh canım Hümeyra. Allah sana sabır versin, nasıl olacaksa artık… Canım Sadık canıııımmmm yolun açık olsun yattığın yer incitmesin bir tanem….

Yekta Kopan: Çok üzücü. Hümeyra’ya sabır diliyorum. Evlat acısına dayanma gücü diliyorum.

Gonca Vuslateri: Çok üzgünüm #SadikBigat. Ölüm senden nefret ediyorum… Canımız, biriciğimiz Hümeyra’ya sabırlar diliyorum… Allah rahmet eylesin.

Neslihan Yargıcı: Hümeyra, eski dostum. Çok üzgünüm ...

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