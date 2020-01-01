Haberin kısa sürede duyulmasının ardından ünlü isimlerden Hümeyra'ya başsağlığı mesajları gecikmedi.
Sanatçılar herkesi çok üzen acı haberin ardından Hümeyra için başsağlığı mesajları paylaştı:
Aziz Üstel: Ah Sadık'cığım ah! Nasıl bir acıdır bu yahu!! Sevenlerin başı sağ olsun! llah Hümeyra'ya sabır versin! Mekanın Cennet olsun yavrum!!
Nilgün Belgün: Canım Hümeyra 47 yaşındaki kızımın okul arkadaşı oğlunu kaybetmiş çok üzüldüm.. Hümeyra’ya sabır oğlu Sadık’a Allahtan rahmet diliyorum. Zamansız ölümler çok acıdır…
Işıl Yücesoy: Ah Hümeyra’m ah! Söylenecek bir tek söz bile anlamsız…
Melike Demirağ: Canım Hümeyra, sabırlar diliyorum. Işıklarda olsun oğlun...
Burhan Şeşen: Şimdi de Sadık mı?Artık ne diyeceğimi bilemiyorum.Mekanın cennet olsun #sadıkbigat. Sabırlar sevgili #hümeyra … Offffffff…
Ayşenil Şamlıoğlu: Ahhh canım Hümeyra. Allah sana sabır versin, nasıl olacaksa artık… Canım Sadık canıııımmmm yolun açık olsun yattığın yer incitmesin bir tanem….
Yekta Kopan: Çok üzücü. Hümeyra’ya sabır diliyorum. Evlat acısına dayanma gücü diliyorum.
Gonca Vuslateri: Çok üzgünüm #SadikBigat. Ölüm senden nefret ediyorum… Canımız, biriciğimiz Hümeyra’ya sabırlar diliyorum… Allah rahmet eylesin.
Neslihan Yargıcı: Hümeyra, eski dostum. Çok üzgünüm ...