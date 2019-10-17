Prens Charles ile olan evliliğiyle kraliyet ailesinin bir
parçası olsa da Lady Diana Spencer, yıllardan beri kraliyetle yakın ilişkiler
kurmuş bir ailenin çocuğuydu. Bu nedenle zaten Lady ünvanını taşıyordu. Ancak
aklınıza o suya sabuna dokunmayan leydiler gelmesin. O, tam tersine suya ve
sabuna dokunmaya bayılırmış. Nişan haberleri 80’li yıllarda yükselen magazin ve
iletişim ağının tam ortasına düşmeden önce Diana, ailesinin onun için satın
aldığı üç yatak odalı evde, ev arkadaşıyla birlikte yaşıyor, bebek bakıcılığı
yapıyordu ve anaokulu öğretmeni olarak çalışıyordu. Peki sizce geleceğin
prensesi o zamanlar nasıl bir ev arkadaşıydı?
PRENSES DIANA’YI BULAŞIK YIKARKEN DÜŞÜNEBİLİYOR MUSUNUZ?
Gazeteci ve kraliyet biyografi yazarı Andrew Morton, Diana, In Her Own Words isimli kitabında
prensesin bulaşıkları yıkamayı çok sevdiğini yazdı. Dairesi için bir temizlik
programı hazırlayan Diana, genelde kirli bulaşıkları görmekten rahatsız olduğu
için yemek bitmeden bulaşıklara başladığı oluyormuş. Bunun dışında çamaşırlarla
ilgilenmek ya da ütü yapmaktan da rahatsız değilmiş.
“Evin herhangi bir yerini gıcır gıcır yapmak için plastik
eldivenleri daima hazırdı,” diyor eski ev arkadaşı Carolyn Bartholomew, “ama o
daire onun kendi eviydi. İnsan her zaman kendi eviyle gurur duymak ister.” diye
de ekliyor.
Tabii kraliyet ailesinin bir üyesi olunca Kensington Sarayı’na
taşınan Lady Diana’nın artık kraliyet kurallarını takip etmesi gerekiyordu.
Bulaşık, çamaşır veya ütüyle uğraşmak zorunda kalmayan Diana için kurallar
bazen değişebiliyordu. Prens William ve Prens Harry’nin normallik duygusunu
biraz alabilmeleri için kimi zaman mutfağı ziyaret ettikleri olabiliyormuş.
Bazen de prenses kendisi sadece sohbet etmek ya da atıştırmalık almak için
mutfağa uğruyormuş. Bu anıların en sürpriz tarafıysa aslında bu mutfak
sevgisine rağmen, eski şefi Darren McGrady Prenses Diana’nın maalesef pek de
başarılı bir aşçı olmadığını söylüyor.