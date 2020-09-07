Yıllardır sinema dünyasının en seksi, en güzel ve en başarılı listelerinden çıkmayan Salma Hayek dün paylaştığı Instagram gönderisiyle “Tahmin edin kim yarın 54 yaşına giriyor?” diye sordu. Cevap tabii ki kendisi ama paylaştığı fotoğraflardaki kadının 54 yaşında olduğuna inanmak mümkün değil!

Oscar ödüllü Meksika – Lübnanlı oyuncu 1966 yılında Meksika’da dünyaya geldi. Annesinin opera sanatçısı olması nedeniyle küçük yaşta ondan ilham alıp gelecekteki mesleğine karar verdi. Oyuncu olacaktı! Önce Teresa isimli bir operada dikkat çekti ardından üniversitede okuduğu uluslararası ilişkiler bölümünü bırakıp Los Angeles’a gitti.

Hollywood'da Latin rüzgarı!

Latin kökenli oyuncuların pek popüler olmadığı dönemde, Desperado ile tüm dünyanın gözlerini üzerine çevirmeyi başardı. Üstelik bu rolü alması da kendisine çok inanan yönetmenin sayesinde oldu çünkü filmin yapımcıları Latin biri yerine sarışın bir kadının oynamasını istiyordu. Daha sonra çektiği ve Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun hayatını anlatan Frida filminde başrolü oynayarak Oscar’ı kucakladı! François-Henri Pinault ile 2009'da evlenerek sinemaya biraz ara verdi ve şimdi yeni yaşını kutlarken bir yandan da güzellik sırlarını paylaşıyor!

Kemik suyu ve sirkeyle gelen güzellik

Salma Hayek meslektaşlarının aksine estetik yaptırmak yerine cildine ve kendine maksimum seviyede iyi bakmaya çalıştığını söylüyor. Bunu yaparken de düzenli olarak bir kaşık sirke katılmış kemik suyu içmeyi alışkanlık haline getirdiğini söylüyor. Kemik suyu yüksek seviyede kollajen içerdiği için gençlik sırrı gerçekten bu kadar basit olabilir.