Sen gidince bak neler oldu...

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

28 yıl önce aramızdan ayrılan Adile Naşit, oynadığı birçok tiyatro oyunu ve filmin yanı sıra filmlerde seslendirdiği şarkılarla da gönüllere taht kurdu...

'Hababam Sınıfı'nın Hafize anası, 'Bizim Aile' ve 'Süt Kardeşler'in Melek'i, 'Gülen Gözler'in Nezaket'i, 'Neşeli Günler'in Saadet'i 'Uykudan Önce'nin Adile teyzesi, kuzucuklarının bir tanesi... Sayısız film ve karakterle hafızalarımıza kazınan ve 11 Aralık 1987'de aramızdan ayrılan Adile Naşit'i özlemle anıyoruz...



ADİLE NAŞİT'İN HAYATI

Tiyatrocu bir aileden gelen Adile Naşit'in babası komedyen Komik-i Şehir Naşit, annesi de Ermeni asıllı tiyatro oyuncusu Amelya Hanım'dır. Ağabeyi Selim Naşit ve 1950'de evlendiği eşi Ziya Keskiner de tiyatro sanatçısıdır. Adile Naşit eşi Ziya Keskiner'in Temmuz 1982'deki ölümünden sonra 16 Eylül 1983 tarihinde Cemal İnce ile evlendi. Sinema dünyasında, Rıfat Ilgaz'ın ünlü eseri Hababam Sınıfı'ndan uyarlanan filmlerdeki müstahdem Hafize Ana rolü ile olduğu kadar, Münir Özkul ile karşılıklı oynadığı filmlerdeki "Anne" rolleriyle de ünlenen Adile Naşit 11 Aralık 1987'de doğduğu şehir olan İstanbul'da 57 yaşındayken bağırsak kanseri sonucu yaşamını yitirmiştir. Cenaze töreniTI13 Aralık 1987 tarihinde Şişli Camii'nde düzenlendi. Öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedilmiştir. İstanbul Karacaahmet mezarlığında ilk eşi Ziya Keskiner ve oğlu Ahmet Keskiner (1951-1966) birlikte yatmaktadır.



Oyunlarında ve sinema filmlerindeki anne tiplemesi, kendine has üslûbu ve kahkahası onu Türkiye Sinemasının unutulmaz isimleri arasına yerleştirmiştir. Adile Naşit canlandırdığı anne karakterleri nedeniyle 1985 yılında Yılın Annesi seçilmiştir.



*Kaynak: Vikipedia