Murat Boz ile Aslı Enver aşklarını sosyal medyadan ilan etti.

Murat Boz ile Aslı Enver artık aşklarını gizlemiyor. "Kardeşim Benim” filminde rol alan şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver'in arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü iddia ediliyordu. İkili sosyal medyadan paylaştıkları fotoğrafla aşklarını ilan etti. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan fotoğrafa Demet Akalın da şu yorumu yaptı: "Uzun zamandır gördüğüm en güzel çift… Bu kızı oldum olası tanımadan severdim. Eee kardeşim de artık baba olsun istiyorum. Çok yakıştırdım inanılmaz sevindim… Ayy ne güzel sevgililer günü bombası oldu. Mutluluklar prens ve prenses."

