Brezilya kökenli model Angelica Erthal

Sizler de Kendall Jenner ve Gigi Hadid hakkında çıkan haberleri okumaktan ve katıldıkları partileri konuşmaktan sıkılmadınız mı? Öyle ki, magazin basının moda dünyasına müdahalesi sonucu yaratılan bu algı oyunu, kariyerinde yükselişte olan oldukça başarılı modellerin işlerine gölge düşürüyor. Bunların başında da lüks moda evi Givenchy’nin Kreatif Direktörü Riccardo Tisci’nin dikkatini çekmeyi başaran ve markanın yeni kampanya yüzü olan Angelica Erthal geliyor. Koyu renk saçları ve dramatik yüz hatları ile Givenchy için ideal bir ilham perisi haline dönüşen Brezilya kökenli model bizim de takip listemize girdi!

