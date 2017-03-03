Megastar Tarkan’ın, Amerika konserlerinin tarihleri belirlendi. Tarkan, Turkcell sponsorluğunda SM Production organizasyonuyla 2-3 Mart tarihlerinde New York’ta Manhattan Center Stüdyoları’nda bulunan Hammerstein konser salonunda, 5 Mart’ta ise Los Angeles’ta şehrin merkezinde yer alan, The Novo by Microsoft’ta sahne alacak.
Tarkan'ın sahne alacağı Hammerstein konser salonu ve The Novo by Microsoft, dünyaca ünlü sanatçıların konser verdiği, Amerika’nın en önemli sahnelerinden. Bryan Adams’ın “Unplugged” albümünü kaydına ve Britney Spears’ın New York’taki ilk solo konserine, Kylie Minogue, Jennifer Lopez, Alan Parsons, Azealia Banks gibi dünyaca ünlü birçok sanatçının performansına ev sahipliği yapan, Amerika’nın prestijli sahneleri, şimdi de Megastar Tarkan’ı ağırlamaya hazırlanıyor. Tarkan, konserlerinde dünyada ses getirmiş ve sevilen pop şarkılarını birçok farklı ülkeden sevenleriyle paylaşacak.
Tarih: 2-3 Mart 2017/New York
Mekan: Hammerstein Ballroom, New York
Bilet Fiyatları: $80 - $250
Tarih: 5 Mart 2017/Los Angeles
Mekan: The Novo by Microsoft, Los Angeles
Bilet Fiyatları: $80 - $175
Konserlerle ilgili detaylı bilgi için; http://tarkanliveus.com adresini ziyaret edebilirsiniz.