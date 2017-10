Megastar Tarkan, 2-3 Mart tarihlerinde New York’ta, 5 Mart’ta ise Los Angeles’ta konser verecek.

Megastar Tarkan’ın, Amerika konserlerinin tarihleri belirlendi. Tarkan, Turkcell sponsorluğunda SM Production organizasyonuyla 2-3 Mart tarihlerinde New York’ta Manhattan Center Stüdyoları’nda bulunan Hammerstein konser salonunda, 5 Mart’ta ise Los Angeles’ta şehrin merkezinde yer alan, The Novo by Microsoft’ta sahne alacak.

Tarkan'ın sahne alacağı Hammerstein konser salonu ve The Novo by Microsoft, dünyaca ünlü sanatçıların konser verdiği, Amerika’nın en önemli sahnelerinden. Bryan Adams’ın “Unplugged” albümünü kaydına ve Britney Spears’ın New York’taki ilk solo konserine, Kylie Minogue, Jennifer Lopez, Alan Parsons, Azealia Banks gibi dünyaca ünlü birçok sanatçının performansına ev sahipliği yapan, Amerika’nın prestijli sahneleri, şimdi de Megastar Tarkan’ı ağırlamaya hazırlanıyor. Tarkan, konserlerinde dünyada ses getirmiş ve sevilen pop şarkılarını birçok farklı ülkeden sevenleriyle paylaşacak.

Tarih: 2-3 Mart 2017/New York

Mekan: Hammerstein Ballroom, New York

Bilet Fiyatları: $80 - $250

Tarih: 5 Mart 2017/Los Angeles

Mekan: The Novo by Microsoft, Los Angeles

Bilet Fiyatları: $80 - $175

Konserlerle ilgili detaylı bilgi için; http://tarkanliveus.com adresini ziyaret edebilirsiniz.