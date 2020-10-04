Japonya’dan Paris’e uzanan kariyeri boyunca kendine özgü tasarımlarıyla her sezon farklı olmayı başarmış, ünlü bir tasarımcı olan Kenzo Takada 81 yaşında koronavirüsün sebep olduğu covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kardeşlerinin okuduğu moda dergilerinde tasarım dünyasıyla tanışan ve tasarımcı olmak için Paris’e giden Kenzo, ilk defilesini 1970 yılında Paris’te gerçekleştirmişti. Ardından erkek koleksiyonları ve en son da ev tasarımı ürünleriyle markasını büyütmeye devam eden tasarımcı, tatillerini kimi zaman Bodrum’da gerçekleştirirdi. En son geçtiğimiz yıl da Bodrum’a tatile gelmişti.

Paris'te yaşayan Kenzo'nun vefatıyla ilgili açıklama; "Kenzo, 4 Ekim 2020 Pazar günü Neuilly-sur-Seine'deki Amerikan Hastanesinde vefat etti" şeklinde yapıldı.