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Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü öğrencileri tarafından bu yıl 14. kez düzenlenen "Yılın Yıldızları Ödül Töreni"nde 32 kategoride ödüller sahiplerini buldu.