5 bin öğrencinin oylarıyla belirlenen ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreni sanat, spor, ekonomi ve siyaset dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi.
Ödül kazanan isimler şöyle;
En beğenilen iş kadını: Güler Sabancı,
En beğenilen iş adamı: Murat Ülker,
En beğenilen erkek şarkıcı: Mabel Matiz,
En beğenilen kadın şarkıcı: Sıla,
En beğenilen müzik gurubu: ATHENA,
En beğenilen ekonomist: Cüneyt Başaran,
En beğenilen erkek tiyatro oyuncusu: Mert Fırat,
En beğenilen kadın tiyatro oyuncusu: Aslı Enver,
En beğenilen tiyatro oyunu: Guguk Kuşu,
En beğenilen sinema filmi: Bana Masal Anlatma,
En beğenilen erkek sinema oyuncusu: Burak Özçivit,
En beğenilen kadın sinema oyuncusu: Fahriye Evcen,
En beğenilen dizi filmi: Diriliş Ertuğrul,
En beğenilen dizi film oyuncusu: Barış Arduç,
En beğenilen kadın dizi film oyuncusu: Elçin Sangu,
En beğenilen şov programı: Güldür Güldür Show,
En beğenilen spor programı: yüzdeyüz Futbol,
En beğenilen sabah haber programı: İrfan Değirmenci ile Günaydın,
En beğenilen haber spikeri: Nazlı Çelik,
En beğenilen kültür sanat programı: Güneri Civaoğlu ile Şeffaf Oda,
En beğenilen TV kanalı: TV8,
En beğenilen şirketi: Koç Holding,
En beğenilen reklam filmi: Hopi-Boyner,
En beğenilen gazetesi: Hürriyet,
En beğenilen yazarı: Zülfü Livaneli,
En beğenilen dergisi: National Geograpic,
En beğenilen köşe yazarı: Yılmaz Özdil,
En beğenilen sosyal sorumluluk projesi: Darüşşafaka - Olmasa da olur,
En beğenilen sivil toplum kuruluşu: TSK Mehmetçik Vakfı,
En beğenilen radyo kanalı: Power FM,
En beğenilen radyo programı: Matrax.