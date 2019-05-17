2007 yılında Peter and the Wolf kısa animasyon filmiyle Oscar kazanan İngiliz yönetmen Hugh Welchman’ın adını kullanarak ABD’de kadınları önce iş vaatleriyle kandırıp Skype üzerinden taciz etmeye çalışan biri var ve hala yakalanamadı!

Eylül ayı başlarında, İngiliz film yapımcısı Hugh Welchman, Instagram gönderilerinin altında bir dizi tuhaf ve öfkeli yorum almaya başladı. Hepsi tek bir oyuncudan geliyordu. Yönetmen, kadını tanımamasına rağmen kendisine tacizci yakıştırmaları yapılması nedeniyle rahatsız oldu ve kadının yorumlarını silip kadını da engelledi.

Bir hafta sonra yönetmenin menajeri David Neumann, Welchman’e başka bir kadın oyuncunun kendisine ilettiği maili gönderdi. Welchman’in kendisine ulaştığını, e-postadaki kişi eğer mesajı atan yönetmenin kendisiyse menajerinin öğrenmesi gerektiğini veya eğer başka biriyse bunun hakkında bir şeyler yapmaları gerektiğini yazmıştı.

MÜKEMMEL BİR DOLANDIRICI

Bunlardan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tanımadığı oyuncuları asla aramadığını belirten Welchman, sadece cinsel saldırıyla ilgilenen taklitçisinin bulmakta uzun süre zorluk yaşadı. Çünkü kişilerle hiçbir kaydını paylaşmamıştı.

Birçok araştırma yapılmasına rağmen yetkililerin “mükemmel bir dolandırıcı” dediği kişi hala yakalanamadı ve kanıtların, hala yönetmenin ismini kullanarak tacizde bulunduğunu gösterdiği belirtildi.