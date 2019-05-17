Eylül ayı başlarında, İngiliz film yapımcısı Hugh Welchman,
Instagram gönderilerinin altında bir dizi tuhaf ve öfkeli yorum almaya başladı.
Hepsi tek bir oyuncudan geliyordu. Yönetmen, kadını tanımamasına rağmen
kendisine tacizci yakıştırmaları yapılması nedeniyle rahatsız oldu ve kadının
yorumlarını silip kadını da engelledi.
Bir hafta sonra yönetmenin menajeri David Neumann, Welchman’e başka bir kadın oyuncunun kendisine ilettiği maili gönderdi. Welchman’in kendisine ulaştığını, e-postadaki kişi eğer mesajı atan yönetmenin kendisiyse menajerinin öğrenmesi gerektiğini veya eğer başka biriyse bunun hakkında bir şeyler yapmaları gerektiğini yazmıştı.
MÜKEMMEL BİR DOLANDIRICI
Bunlardan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaparak
tanımadığı oyuncuları asla aramadığını belirten Welchman, sadece cinsel
saldırıyla ilgilenen taklitçisinin bulmakta uzun süre zorluk yaşadı. Çünkü
kişilerle hiçbir kaydını paylaşmamıştı.
Birçok araştırma yapılmasına rağmen yetkililerin “mükemmel
bir dolandırıcı” dediği kişi hala yakalanamadı ve kanıtların, hala yönetmenin
ismini kullanarak tacizde bulunduğunu gösterdiği belirtildi.