Cümlenin sonu bizden, başı misafirimizden. ‘20 Soruda’ bölümümüzün bu ayki konuğu ‘Beteri Yok Uslanmaktan’ şarkısıyla bizi duygular arası bir seyahate çıkaran Nova Norda.

Yeni jenerasyonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Nova Norda, ‘Varım’, ‘Dinozorlar’ ve ‘Zor’ adlı şarkılarıyla çalma listelerimizin demirbaşlarından biri. O, her seferinde kendi belirlediği standartları aşan ve çıtasını bir üst seviyeye taşımayı başaran biri. Kuzey yıldızı anlamına gelen ismiyle alternatif müzikte ‘yön gösterme’ işini gösterişli müziğiyle herkese duyuruyor. Yanı sıra, kendi logosunu taşıyan kolyelerinden elde edilen gelirle geleceğin müzisyenleri için TOÇEV ve Zuhal Müzik ile dezavantajlı bölgelerde bulunan bir okulda müzik odası açmayı planlıyor. Şimdiyse onu daha yakından tanımak isteyenler için kırmızı çizgilerine, ruh haline ve hayallerine odaklanıyoruz. Tanışma vakti çoktan geldi…







1- Gerçekten istediğim her şeyi başardım!



2- Samimiyetsiz bir ortamda bir saatten fazla kendimi sorgulamadan durabilmeyi bir türlü beceremedim.



3- İnsanlara karşı bakış açımın yumuşayarak değiştiğini hissediyorum.



4- Birkaç günlüğüne bir astronotun yerine geçmek isterdim.



5- Yılanlardan çok korkarım.



6- Kendi iç seslerimi dinlemek yerine, başka insanların hakkımda ne düşüneceğini umursayarak verdiğim her kararım için pişmanım.



7- 22. yüzyılda yaşamak isterdim, çünkü yakın gelecekte toplumların nereye doğru evirileceğini aşırı merak ediyorum.



8- Çocukların devamlı akışta olması bana büyüleyici geldiği için ruhen hep 5 yaşında bir çocuk gibi olmak isterdim.



9- Aklıma az önce gelmiş yeni ve iyi bir fikir beni çok mutlu eder.



10- Yaşamaya devam edebilmemiz için başla canlı organizmaları tüketmek zorunda olduğumuz gerçeği beni çok üzer.



11- Kendimi güçsüz hissetmekten nefret ederim.



12- Ölüm fikriyle barıştığım bir noktada ölmek isterdim.



13- Bazen insanları, ‘o özgüven değil narsisizm!’ diye sarsmak istiyorum, çünkü özgüven çok abartılıyor.



14- D Her bir dert, bize olgunlaşmamız için sunulmuş eşsiz birer fırsat olmasına rağmen dertlerimizin kıymetini bilmiyoruz.



15- Şarkı yaparken mükemmeli arama huyumu değiştirmek isterdim.



16- ‘Lazım dememek lazım’ felsefesini benimserim.



17- Bazen dev bir sahne ve izleyiciler kadar konserin hayata geçmesinde etkili olanlar için de çok zevkli olacak, yaratıcı sahne şovları hayal ediyorum.



18- Eğer doğruyu ortaya çıkaracaksa yalan söylerim.



19- ‘Asla’ ve ‘kesinlikle” gibi keskin kelimeler kullanmamaya özen gösteririm.



20- “Aramıyorum tanımlayan sözler” ile kendimi tanımlarım.