ŞENCAN GÜLERYÜZ: Ne çok sigara içiyorsun. Masada dört paket sigara var.

CEM ÖZER: Hangisi boş hangisi dolu bilmediğim için. Tütün sarıyorum. Aşağı yukarı iki günde bir paket sigara, dört günde bir paket tütün içiyorum. Stresini atmak lazım.

Ş.G: Esin Maraşlıoğlu'ndan ayrıldığın dönem, Laila'ya alınmadığın dönem, bunları hep bir yere bağladılar; ünlü bir pop bayan sanatçının kızını taciz ettiğine...

C.Ö: Taciz değil tecavüz.

Ş.G: Tecavüz demeye dilim varmadı.



C.Ö: Ben bundan gocunmadım ki. Açık açık her yerde söyledim. Meydan okudum. Varsa bir derdiniz buyurun hodri meydan dedik yani. Gelemediler. Gelemezler çünkü soracağım sorulara verecekleri cevaplar yok. O dönem "Cem'i nasıl yok ederiz?" diye uğraştılar. Birtakım projeler söz konusuydu. Bir kişiliği rahatsız edecek projelerdi bunlar. Bu iş böyle iftirayla falan olmaz. Benim kızıma biri tecavüz etse var ya, oyarım adamı, yasal veya başka bir şekilde oyarım. Böyle gidip de "bededee" falan yapmam. İkincisi insanlar önce kendi yaşantılarına bakacaklar, sonra karşılarındakine bok atacaklar. Benim yetiştirdiğim kız ortada, onların yetiştirdiği kız ortada.

Ş.G: 1990'lı yılların başında sen bütün gençlerin idolüydun. Şimdi aynı insanlarda antipati uyandırıyorsun.



C.Ö: Beni idol edinen insanlara ihanet ettim. Oyunculuğu ikinci plana attım. Haftada bir televizyon programı yap, ayağını uzat, karınla gez falan, tuhaf bir hayat yaşamaya başladım. Popüler kültüre hizmet eden bir adam gibi göründüm.

Ş.G: Çok büyük paralar kazandın, sonra iflas ettin. Zor gelmedi mi?

C.Ö: Zaten yokluktan gelen biriyim. Onunla başa çıkmayı biliyordum. Ben öyle çok büyük servetler kazanmadım. Benim en büyük lüksüm bir tekneyle, bir araba aldım. 10 yıllık talk show geçmişimi üst üste koysan, iki milyon doları ancak bulur. Cem Yılmaz'ın kazandığı para, benim 10 yılda kazandığım paranın kat kat üstüdür.

Ş.G: İlk birlikte olduğun kadın kimdi?



C.Ö: Rahmetli oldu şimdi.Türk sinemasında çok önemli bir insandı. İsmini vermeyeyim. 15 yaşlarındaydım.









Ş.G: En büyük fantezin ne mesela?



C.Ö: Yaşadığım için fantezilerimi, ahım şahım bir fantezim kalmadı. Hepsini tükettim. Uçağından hizmetçi fantezisine kadar hepsini yaşadım.Yaşayınca da "bu muydu lan" diyorsun. Keşke fantezi olarak kalsaydı. Asansörü tavsiye etmem, çok yorucu ve eziyetli oluyor. Ne gerek var kardeşim? En güzel fantezi geniş bir yatak.

Ş.G: En son ne zaman aşık oldun?



C.Ö: Şu an aşığım. Hala aşığım.

Ş.G: İlişkin var yani?

C.Ö: Aşk yaşaman için illa ilişki yaşaman gerekmiyor. Hala aşığım ama o ilişki yok.

Ş.G: Biliyor mu, haberi var mı?



C.Ö: Biliyor tabii canım. İlişki yaşandı ve bitti. Bende aşk duygusu devam ediyor.

Ş.G: Tek başına mı yaşıyorsun?



C.Ö: Annemle yaşıyorum. Ama bir, bir buçuk ay içerisinde kendi evime çıkacağım. Benim tempomla annemin temposu birbirini tutmamaya başladı. Birdenbire ben onun küçük oğlu oluyorum. Sabah bakkala ekmek almaya gönderiyor beni.