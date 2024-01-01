10:00 Sabah kalkış saatim
genelde 10:00 sularındadır. İlk iş banyo!
Banyo yapmadan kendime gelemem.
Banyodan sonra doğru aynı sokakta
oturduğum annemin evine... Kahvaltıyı
orada yapıyorum. Annemle güne
başlamayı çok severim.
10:30 Kahvaltıda tahıl ekmeği, beyaz
peynir, domates, salatalık ya da bir
kase tam tahıllı gevrek yerim. Çayımı
içtikten sonra bir bardak da yeşil
çay içiyorum... Kahvaltı sırasında
gazetelerimi okurum.
11:00 Eğer o gün çok işim yoksa gazeteye
giderim. Gazeteleri ve e-mail’lerimi
okuduktan sonra köşe yazımı yazarım.
O saate kadar telefonlara bakmam,
arayanlardan da nefret ederim!
14:00 Haftada beş gün Niş Pilates’te pilatese
giderim. Eğer o saatte başka bir işim varsa,
spor saatimi kaydırırım ama sporsuz asla!