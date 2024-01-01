Ayşe Özyılmazel’in 24 saati

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Ayşe Özyılmazel’e 24 saat asla yetmiyor.

10:00 Sabah kalkış saatim genelde 10:00 sularındadır. İlk iş banyo! Banyo yapmadan kendime gelemem. Banyodan sonra doğru aynı sokakta oturduğum annemin evine... Kahvaltıyı orada yapıyorum. Annemle güne başlamayı çok severim.



10:30 Kahvaltıda tahıl ekmeği, beyaz peynir, domates, salatalık ya da bir kase tam tahıllı gevrek yerim. Çayımı içtikten sonra bir bardak da yeşil çay içiyorum... Kahvaltı sırasında gazetelerimi okurum.



11:00 Eğer o gün çok işim yoksa gazeteye giderim. Gazeteleri ve e-mail’lerimi okuduktan sonra köşe yazımı yazarım. O saate kadar telefonlara bakmam, arayanlardan da nefret ederim!



14:00 Haftada beş gün Niş Pilates’te pilatese giderim. Eğer o saatte başka bir işim varsa, spor saatimi kaydırırım ama sporsuz asla!



