Biz onları ‘kötü’ sanmıştık!

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Bazen kızdırıp, bazen güldürüyorlar…

‘Adını Feriha Koydum’un Hande’si Ceyda Ateş, ‘Bir Çocuk Sevdim’in Derin’i Müjde Uzman, ‘Hayat Devam Ediyor’un Şebnem’i Fatma Toptaş, ‘Umutsuz Ev Kadınları’nın Emel’i Özge Özder, ‘Al Yazmalım’ın Helin’i Gözde Kansu, ‘Uçurum’un Nur’u Esra Ronabar ve ‘Kuzey Güney’in Simay’ı Hazar Ergüçlü… Onlar dizilerin seyirci tarafından sevilmeyen karakterleri… Kimi sokakta tokat yiyor, kimi hayatında duymadığı küfürler duyuyor. Ama yine de hepsi hallerinden çok memnun. Çünkü onlar için kötü karakter yok. İyi canlandırılmış karakter var! Aldıkları tepkilerin başarılı oyunculuklarının sonucu olduğunu söylüyorlar ama bizim bu durumu itirazımız var. Onları seyirciye birazcık daha sevdirmek için iyi yönlerini gözler önüne sermeye karar verdik. Onları çok sevdikleri hayvanlarla buluşturduk. Ortaya inanılmaz bir enerji, renkli kareler ve röportajlar çıktı. Biz onları çok sevdik. Umarız bir gün siz de seversiniz.