‘Adını Feriha Koydum’un
Hande’si Ceyda Ateş, ‘Bir
Çocuk Sevdim’in Derin’i
Müjde Uzman, ‘Hayat
Devam Ediyor’un Şebnem’i
Fatma Toptaş, ‘Umutsuz Ev Kadınları’nın
Emel’i Özge Özder, ‘Al Yazmalım’ın Helin’i
Gözde Kansu, ‘Uçurum’un Nur’u Esra
Ronabar ve ‘Kuzey Güney’in Simay’ı Hazar
Ergüçlü… Onlar dizilerin seyirci tarafından
sevilmeyen karakterleri… Kimi sokakta tokat
yiyor, kimi hayatında duymadığı küfürler
duyuyor. Ama yine de hepsi hallerinden çok
memnun. Çünkü onlar için kötü karakter
yok. İyi canlandırılmış karakter var!
Aldıkları tepkilerin başarılı oyunculuklarının
sonucu olduğunu söylüyorlar ama bizim
bu durumu itirazımız var. Onları seyirciye
birazcık daha sevdirmek için iyi yönlerini
gözler önüne sermeye karar verdik. Onları
çok sevdikleri hayvanlarla buluşturduk.
Ortaya inanılmaz bir enerji, renkli kareler
ve röportajlar çıktı. Biz onları çok sevdik.
Umarız bir gün siz de seversiniz.