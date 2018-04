Piknik yapalım derken yağmurla karşılaşan altı oyuncunun, olumsuz görünen pek çok şey aslında çok daha güzel sonuçlara vesile olabilir mesajı veren, ‘hayat baktığın açıda’ isimli oyununu izlemeye hazır mısınız?

SİZİNLE AÇIK KONUŞACAĞIM; ASLINDA NİYETİMİZ PİKNİK KONSEPTİ OLAN BİR ÇEKİM YAPMAKTI. Ancak güneş aniden köşesine çekilip yerini nisan yağmurlarına bırakınca hazırlıksız yakalandığımız bir sahnenin ortasında kaldık. Ama o günün sonunda öğrendik ki; bazen olumsuz gibi görünen olaylar çok daha olumlu sonuçlara neden olabiliyormuş. Bob Dylan’ın sözlerini hatırlayın; ‘Bazı insanlar yağmuru hisseder, diğerleri ise sadece ıslanır.’ Farklı dizilerin dikkat çeken, en gözde ve genç isimleri Gözde Türkpençe, Recep Güneysu, Merve Çağıran, Sertan Erkaçan, Ece Çeşmioğlu ve Cem Yiğit Üzümoğlu bu cümlenin anlamını bilenlerden. Tüm yağmur damlacıklarının istilasına rağmen gülmekten, eğlenmekten ve bir arada olmanın keyfini çıkarmaktan vazgeçmeyenlerden... Eminiz ki, siz de bu anlara tanık olurken, hava ‘o gün’ kapalı bile olsa kendinizi gülümsemekten alıkoyamayacaksınız.







MERVE ÇAĞIRAN / Fİ

Güneşi görünce ben… De onunla birlikte doğuyorum sanki. Mutsuzsam ve baharın geldiğini hissettiren bir güne uyanırsam bütün ruh halim değişir.

Enerji depolama taktiğim… Sağlıklı ve hafif beslenmek, müzik dinlemek, yazmak, meditasyon ve doğada olmak.

Nisan yağmuruna yakalanınca… Çocukken saçım çabuk uzayacak zannederdim. Şu an hava soğuk olmadan yağmur yağması tatlı bir his uyandırıyor. Özgür hissediyorum.

Kafamda karabulutlar dolaşsa da… Kalbimin sesini dinlerim.

O daha pozitif fısıldıyor.

Bahar playlist’im… Ritmi yüksek enstrümantal müziklerden oluşuyor.

Bahar gelse de giysem… Vintage ceketlerim, ince eteklerim, ipek gömleklerim ve elbiselerim.







CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU / ADI EFSANE

Güneşi görünce ben... Mutlu olurum.

Enerji depolama taktiğim... Dinlenmek.

Nisan yağmuruna yakalanınca.... Islanmayı severim.

Kafamda karabulutlar dolansa da… Boş ver denecek noktayı bilirim.

Bahar playlist’im... Karışık kaset.

Bahar gelse de giysem... Dediğim özel bir şey yok.







RECEP GÜNEYSU / HAYAT ŞARKISI

Güneşi görünce ben… Güneşe bakmak zor ama zor da olsa görmeye çabalarız; tıpkı zor işleri başarmaya çalıştığımız gibi. Görmesi zor ama hissetmesi mutluluk verici.

Enerji depolama taktiğim... Sanırım çoğu zaman enerjiye ihtiyacım yok gibi. Enerji doluyum ama müzik ve sessizlik büyük enerji verici.

Nisan yağmuruna yakalanınca… Aslında ıslanmayı veya ıslak görünmeyi sadece çekimlerde seviyorum. Ama nisan yağmuru bahar başlangıcı gibidir ve tazelenmeyi, yeşermeyi anlatır. Aşk gibi yani...

Kafamda karabulutlar dolansa da… İçimdeki gökkuşağı tüm dünyayı renklendirebilir.

Bahar playlist’im… İlk sırada şu an en sevdiğim ve her gün dinlediğim Ed Scheeran’dan Shape of You var. Kanye West-Fade/Bruno Mars-24K Magic/Pharrell Williams-Happy/Era Istrefi-Bonbon/Burak Yeter-Tuesday feat. Dantelle Sandoval/Mahmut Orhan-Feel feat. Sena Şener.

Bahar gelse de giysem... Soğuk havayı ve kalın giyinmeyi pek sevmem. Şort sezonunu açsak yavaş yavaş.







ECE ÇEŞMİOĞLU / MUHTEŞEM YÜZYIL KÖSEM

Güneşi görünce ben… Güneş kremimi sürüp, güneş gözlüğümü takıp kendimi dışarı atarım. Arkadaşlarımla vakit geçirim. Mekan ise çoğunlukla Karaköy olur.

Enerji depolama taktiğim… Pilates yapmak, köpeğim Leo’yla sahilde vakit geçirmek, yeni keşfettiğim bir şehrin altını üstüne getirmek, müzik dinlemek, fotoğraf çekmek. Nisan yağmuruna yakalanınca… Rahatsız edici derecede yağmıyorsa ben severim ıslanmayı. Yürürüm. Tadını çıkarırım. Eğer fazla yağıyorsa en yakın sinema salonuna girer film izlerim.

Kafamda karabulutlar dolansa da… Oscar Wilde’ın bir cümlesi geldi aklıma; ‘Hepimiz bataklıkta yaşıyoruz ama bazılarımız yıldızlara bakıyor.’ Ben de yıldızlara bakanlardanım. Umut her zaman var ve bu çok güzel bir şey...

Bahar playlistim… Kings of Convenience grubunun bütün şarkıları bence bahar demek. Özellikle; I’d Rather Dance with You/The Neighbourhood-Sweater Weather/Kid Francescoli-Blow Up, Prince Vince/Snacks-Me and My Ice Cream Cone/Foster the People-Pumped up Kicks/Imagine Dragons-Radioactive/ OutKast-Hey Ya! Türkler’den de Adamlar grubunun çoğu şarkısı.

Bahar gelse de giysem… Salopet, kot mont, ince, bol ve rahat elbiselerim, rengarenk bez ayakkabılar ve Converse.







SERTAN ERKAÇAN / AŞK VE GURUR

Güneşi görünce ben… Enerjim tavan yapar. Gülerim. Mutlu olurum. Güneş mutlu eder ya!

Enerji depolama taktiğim… Müzik. Çok gaz verir insana. Her duruma her moda göre yapılmış müzikler var. Bir de güzel arkadaşlar. Onlar da enerji verir.

Nisan yağmuruna yakalanınca… Mümkünse ıslanırım. Nisan zaten. Erimezsin, üşümezsin. Tadını çıkarmak lazım.

Kafamda karabulutlar dolansa da… E hep karabuluttan sonra gelecek güneşi düşünmek lazım. Ne derler, elbet açacak güneş.

Bahar playlist’im… Çoook var, müzik ayırmam aslında ama ilk şu an aklıma gelenler:

Athena-Kendi Yolumda/Pharell Williams-Freedom/Duman-Hayatı Yaşa/21Pilots-Car Radio/Fun-We are Young/La La Land’in tüm şarkıları; sağlam film olmuş bu arada.

Bahar gelse de giysem… Tiril tiril. Jean üstü beyaz tişört ve beyaz ayakkabılar. Rahat. Ohhh… Lahana gibi sarılmak yok.



GÖZDE TÜRKPENÇE / CESUR VE GÜZEL

Güneşi görünce ben... Çiçek açar gibi enerjiyle doluyorum.

Enerji depolama taktiğim... Sevdiğim bir müziği açıp gözlerimi kapatıp kendimi ritme ve ezgilere bırakmak.

Nisan yağmuruna yakalanınca... Kafamda hep aynı cümle; keşke şemsiyem olsaydı!

Kafamda karabulutlar dolansa da... Sonunda güneş açacağını bilirim, her karanlığın sonu elbet aydınlığa çıkar.

Bahar playlist’im… Etta James’in ‘At Last’ parçasıyla başlar ve gitgide hızlanan parçalarla devam eder.

Bahar gelse de giysem... Uçuşan elbiselerimi.