Bazen susmak da çok şey söylemektir.

Güneş tutulmasının yaşandığı gün ve saat! Biz, farkında olmadan Aşkın Nur Yengi ile güneş tutulması saatinde randevulaşmışız! Güneş tutulmasını izliyoruz, 2060'da diğer güneş tutulmasında bir röportaj yapmak için sözleşiyor (!) ve ardından sohbete başlıyoruz...



Nasıl fotoğraflar çekeceğimizi konuşuyoruz. Bahar temalı bir çekim olacağından, çiçekten böcekten bahsederken belindeki renkli dövmeyi nasıl yaptırdığını anlatıyor Aşkın Nur Yengi. İlk olarak melek ve şeytan deseni istemiş, ancak istediği gibi olmayınca ''Cesaret farklılık ister. Farklı olmaksa cesareti getirir'' anlamını taşıyan kocaman bir desene çevirmiş dövmesini. Önce çizilmiş ve bir gece kremlenerek folyoya sarılmış. Ertesi gün çizilen yerlerin içi renklendirilmiş. Yine kremlenip folyolanmış. Acılı bir süreç yani! Ama sonuç muhteşem olmuş. Bazen sahne kostümlerinden gözüküyormuş, ama o genelde bunu göstermiyor. Bu arada elimi yalayıp duran simsiyah, şipşirin bir köpeği var Aşkın Nur Yengi'nin. 5 aylık New Foundland cinsi köpeğinin adı, Pıtır. Ayrıca Cappucino adlı bir siyam kedisi... Pıtır, Zeynel Abidin'in köpeği Maço'yla birlikte bize poz verip ilk mankenlik deneyimini de gerçekleştiriyor böylece!

Tercihi, sessizlik...

Hakkımda yazılanlar hurafeden ibaret, diyor karşımdaki genç kadın. ''Bir gün uyandığımda hamile olduğumu öğreniyorum. Ve yemin ederim o zaman hamile değildim'' diyor. ''Bir başka gün Malta''da evleneceğimizi öğreniyorum. Bunlara sadece bakıp geçiyorum, hayatıma devam ediyorum...



Aşkın Nur Yengi'nin basına oldukça mesafeli bir duruşu var. Bunu, 20 yaşından itibaren sahip olduğu ünün getirdiği bir savunma mekanizması olarak açıklayabiliriz. Şimdilerdeyse ünlü oyuncu Haluk Bilginer'le yaşadığı ilişki, hamileliği, bebeğini kaybedişi gibi pek çok magazinsel unsura da sahip! Ama o, genellikle sessiz.



Konuşmak için bizi seçti. Uzun süre albüm hazırlıkları yapacak ve yine ortalarda görünmeyecek. Siz, bu röportajı okurken o tangosunu yapıyor, tenisini oynuyor, şarkılarını söylüyor ve hayatını yaşıyor olacak!