‘Anneciğim, bu yılki Anneler Günü hediyeni birlikte seçelim mi?’ demişti.
Lerzan Sayhan: Esra, bir defasında ‘Anneciğim, bu
yılki Anneler Günü hediyeni birlikte seçelim mi?’ demişti.
Birlikte taksiye bindik; ben alışveriş merkezine gidiyoruz
sandım. Bir baktım havaalanındayız. “Evladım yanımda diş
fırçam bile yok!” dedim. Arabanın bagajı açıldı. “Bu valiz
senin, bu valiz benim anneciğim” dedi. Birlikte İzmir’e
gitmiştik. Bu, Anneler Günü’nde aldığım en güzel
hediyelerden biri oldu. Böyle çocuklara sahip
olduğum için dünyanın en şanslı annesi
benim.
“Annem çok eğlencelidir”
Esra Akkaya: Annem, benim çok yakın bir
arkadaşım. Onunla tatil yapayım, gezeyim… Çünkü
yaşam enerjisi çok yüksek ve maceracı bir ruha
sahip. Mesela ilk uçağa bindiğinde türbülansı
az diye bozulmuştu! Şaka bir yana şefkati,
sevgiyi ve vicdanı çok net bir şekilde
annemden aldığımız için çok
şanslıyız.
“İyiki benim annemsin"
Sarp Akkaya: Şimdiye kadar anneme
söyleyemediğim hiçbir şey yok. O yüzden
çok mutluyum. Bazen “İyi ki benim annemsin,
yoksa çok kıskanırdım” derim anneme.
Çünkü annem, her daim mutlu olmayı
bilen biri. Böyle bir anneye sahip
olduğum için dünyanın en şanslı
adamıyım.
Lerzan Sayhan ve Esra & Sarp & Kaya kardeşler