"Dünyanın en şanslı annesiyim"

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‘Anneciğim, bu yılki Anneler Günü hediyeni birlikte seçelim mi?’ demişti.

Lerzan Sayhan: Esra, bir defasında ‘Anneciğim, bu yılki Anneler Günü hediyeni birlikte seçelim mi?’ demişti. Birlikte taksiye bindik; ben alışveriş merkezine gidiyoruz sandım. Bir baktım havaalanındayız. “Evladım yanımda diş fırçam bile yok!” dedim. Arabanın bagajı açıldı. “Bu valiz senin, bu valiz benim anneciğim” dedi. Birlikte İzmir’e gitmiştik. Bu, Anneler Günü’nde aldığım en güzel hediyelerden biri oldu. Böyle çocuklara sahip olduğum için dünyanın en şanslı annesi benim.



“Annem çok eğlencelidir”

Esra Akkaya: Annem, benim çok yakın bir arkadaşım. Onunla tatil yapayım, gezeyim… Çünkü yaşam enerjisi çok yüksek ve maceracı bir ruha sahip. Mesela ilk uçağa bindiğinde türbülansı az diye bozulmuştu! Şaka bir yana şefkati, sevgiyi ve vicdanı çok net bir şekilde annemden aldığımız için çok şanslıyız.



“İyiki benim annemsin"

Sarp Akkaya: Şimdiye kadar anneme söyleyemediğim hiçbir şey yok. O yüzden çok mutluyum. Bazen “İyi ki benim annemsin, yoksa çok kıskanırdım” derim anneme. Çünkü annem, her daim mutlu olmayı bilen biri. Böyle bir anneye sahip olduğum için dünyanın en şanslı adamıyım.

Lerzan Sayhan ve Esra & Sarp & Kaya kardeşler