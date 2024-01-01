Gökçe Bahadır'ın 24 saati

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Yaprak dökümü’nün güzel oyuncusu.

08:30 gibi kalkarım genelde. Kalkar kalkmaz bir bardak suyumu içerim o günkü enerjime göre yoga yaparım, ardından güzel bir duş…



15:00 Setim varsa bütün gün setteyim. Ama yoksa boş günümse, halletmem gereken işleri yaparım ya da biraz alışveriş… Tabii ki güzel bir öğle yemeği şart! Enerji veren karbonhidrat içeren besinleri tercih ediyorum. Makarna ve tost favorilerimdir. Ya bir arkadaşımla ya da tek başıma farklı mekanlar keşfedip yeni lezzetler tatmayı severim.



17:00 Genelde toplantılarımı ya da görüşmelerimi bu saate koyarım; kendimi en enerjik hissettiğim zamanlardır.



