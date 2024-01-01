08:30 gibi kalkarım genelde. Kalkar kalkmaz bir bardak suyumu içerim o günkü enerjime göre yoga yaparım, ardından güzel bir duş…
15:00 Setim varsa bütün gün setteyim. Ama
yoksa boş günümse, halletmem
gereken işleri yaparım ya da biraz
alışveriş… Tabii ki güzel bir öğle
yemeği şart! Enerji veren karbonhidrat
içeren besinleri tercih ediyorum.
Makarna ve tost favorilerimdir. Ya
bir arkadaşımla ya da tek başıma
farklı mekanlar keşfedip yeni lezzetler
tatmayı severim.
17:00
Genelde toplantılarımı ya da
görüşmelerimi bu saate koyarım;
kendimi en enerjik hissettiğim
zamanlardır.