Güç birliği

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Hayatın her evresinde güzel olunabileceğini kanıtla!

Etrafımızda meme kanseriyle mücadele eden kadınları her zamankinden daha sık görüyoruz. Yaşadığımız çağın bir gerçeği olan hastalık, bize hem mücadele etmeyi hem de birbirimize destek olmayı öğretti. Hastalığı yaşayanlar da bir yandan tedavilerini sürdürürken bir yandan da bu konuda bilinçli olmamız için ellerinden geleni yaptı. Hem dünyada hem de ülkemizdeki ünlü isimler bu konuda mesajlarını vermeye ve bilinçlendirmeyi artırmaya devam ediyorlar. Biz de bu yolda onlardan destek alarak daha güçlü yürümeye…



Kylie Minogue, meme kanseri hakkında yaptığı toplumu bilinçlendirme çalışmalarıyla İngiltere’de fahri doktora unvanına layık görülmüş bir isim. Hastalıktan galip çıkan ünlü yıldız beş sene süren mücadelesi sırasında bir ameliyat geçirdi ve tedavisi bittikten sonra kariyerine devam etti. “Şimdi çok daha yaratıcıyım ve daha güçlüyüm” cümlesiyle hissettiklerini özetliyor.



