Hayatın her evresinde güzel olunabileceğini kanıtla!
Etrafımızda meme kanseriyle
mücadele eden kadınları her
zamankinden daha sık görüyoruz.
Yaşadığımız çağın bir gerçeği
olan hastalık, bize hem mücadele
etmeyi hem de birbirimize destek olmayı öğretti.
Hastalığı yaşayanlar da bir yandan tedavilerini
sürdürürken bir yandan da bu konuda bilinçli
olmamız için ellerinden geleni yaptı. Hem
dünyada hem de ülkemizdeki ünlü isimler bu
konuda mesajlarını vermeye ve bilinçlendirmeyi
artırmaya devam ediyorlar. Biz de bu yolda
onlardan destek alarak daha güçlü yürümeye…
Kylie Minogue, meme
kanseri hakkında yaptığı
toplumu bilinçlendirme
çalışmalarıyla İngiltere’de
fahri doktora unvanına
layık görülmüş bir isim.
Hastalıktan galip çıkan
ünlü yıldız beş sene süren
mücadelesi sırasında
bir ameliyat geçirdi
ve tedavisi bittikten
sonra kariyerine devam
etti. “Şimdi çok daha
yaratıcıyım ve daha
güçlüyüm” cümlesiyle
hissettiklerini özetliyor.