Bu kez yazar olarak değil, elinde saksafonu ve caz müzisyeni kimliğiyle duran bir Kürşat Başar var karşımızda.

Röportaj: Gülru İncu

Fotoğraf: Nurdan Usta

Caz serüvenine ikinci albümü ‘Kaldığımız Yerden’ ile devam eden Başar’ın albümünün prodüktörlüğünü Zeynep Talu üstlenmiş. Elbette yine ünlü seslerden çok güzel şarkılar dinleyeceksiniz.

Bir yazar, röportaj için bazen riskli bir seçim olabilir, çünkü siz yepyeni bir şeylerin peşindeyken o yazıyla kurduğu organik bağı sohbet ortamında kuramayabilir. Siz kendinizi ifade etmekte zorlanırken sessizlik uzar gider ama öyle durumlar da vardır ki tam tersi olur. Sohbet sohbeti açar, ilk andaki çekinceler dakikalar geçtikçe yerini dost sıcaklığında sohbetlere bırakır. Müzikten edebiyata, edebiyattan siyasete uzanır gidersiniz sakin sakin. Kürşat Başar’la bir akşamüzeri, Bebek Koyu’na bakan bir balkonda üzerimize güneş düşerken işte böyle hem çok hoş fotoğraflar çektik hem de yeni albümünden bahsettik.

80’li yıllarda başlayan kariyerinde sadece kitaplarıyla değil, hem yazılı hem de görsel basının çeşitli dallarında adından söz ettiren, köşe yazılarıyla, radyo ve televizyon programlarıyla her zaman farklı bir şeylerin peşinde koşan Kürşat Başar, yazar kimliğinin yanında artık caz müzisyenliğiyle de haklı bir üne sahip. Caz tutkunları hatırlayacaktır, birkaç yıl önce Kürşat Başar Dörtlüsü, o zamanki adıyla Pera Palace Hotel’in Orient Bar’ında ‘Pera’da Zaman’ konserleriyle soğuk kış gecelerinin keyifli akşamlarına imza atmıştı. O dönem ilk kez saksafonuyla bir caz topluluğunda çalan Başar, ilk albümü ‘Keşke Burada Olsaydın’la müziğin kendisi için sıradan bir hobinin ötesine geçtiğinin sinyallerini vermiş, ilk albümünde Sezen Aksu, İlhan Şeşen, Yaşar, Erol Evgin, Levent Yüksel ve Zeynep Talu gibi isimlerle çalışmıştı. Kürşat Başar, kısa süre önce piyasaya çıkan ikinci albümü ‘Kaldığımız Yerden’ ile müzik tutkunlarına keyifli bir bahar sürprizi yaptı. Yeni albümde bu kez Ferhat Göçer, Candan Erçetin, Nükhet Duru, Soner Olgun, Nezih Ünen, Ragıp Savaş, Zeynep Talu, Ayşen, Jale, Elcil Gürel Göçtü gibi ünlü isimler var. Albüm, Kürşat Başar’ın yeni bestesi ‘Kaldığımız Yerden’ ile birlikte Leonard Cohen, Orhan Gencebay, Zülfü Livaneli, Deep Purple’ın efsane ismi Jon Lord gibi ünlü müzisyenlerin yeni ve klasikleşmiş bestelerinden oluşuyor.