Komedi yapıyorum ama aslında karanlık bir adamım

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Bay J, İtalyan ama en az senin benim kadar Türk hem de sokak çocuğu Türk!

Bunca yıl nerede saklandın?

Saklanmadım, sakladılar.



Nasıl yani?

Dokuz yıl Power FM’de çalıştım. Orada, radyoculuğun büyülü bir havası olduğuna inanılır. Kimse senin kim olduğunu bilmez, sesini duyar ve herkes kafasında bir resim çizer…



Canına tak mı etti?

Hayır ama bir kutunun içinde yaşamaktan sıkıldım. Değişiklik istedim. Daha fazla özgürlük vadeden bir radyodan teklif gelince de kabul ettim.



Korkmuyor musun?

Niye korkacağım? Hayat, sen kendini özgür hissettiğinde güzel.



“Ben artık oldum” diyorsun…

Oldum hatta bitiyorum artık!



Öykün nedir? Nerelisin, nerede büyüdün?

Şişli’nin arka sokaklarında büyüdüm. Annem Türk vatandaşı, Musevi. Babam, İtalyan. Türk vatandaşı değilim ama bir Türk’ten daha çok Türk hissediyorum. Bu ülkeyi delicesine seviyorum ve dünyanın herhangi yerinde yaşamayı aklımın ucundan bile geçirmiyorum.



İnsan Musevi bir anneden neler öğrenir?

Bağlılığı, sevgiyi, Musevi kültürünü, yemeklerini. Çok iyi yemek pişiririm…



