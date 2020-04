Ferhan Talib ve Sarp Can Köroğu’yla, bol karlı ve fırtınalı bir günde Kartalkaya’da buluşuyoruz. Kış tatillerinin habitatındaki her an adrenaline hazır, cesur ve rahat kıyafetler onların da favorisi!



Ferhan Talib @iconjane

Influencer



Son yıllarda trendler arasında ‘sportif tarz’ yükselişte. Sizin stilinizde sportif görünümlere ne kadar yer var?

Benim için sportif tarz bir trend değil; yaşam biçimi diyebilirim. Hayatımın her alanında rahatlık ve fonksiyonellik ön planda oldu. Güne sporla başlayan ve koşturarak devam eden biri olarak, sportif tarz hayatımın olmazsa olmazı.



Sporla aranız nasıl, uğraştığınız bir spor dalı var mı?

Spor hayatımın merkezinde, günümü bile spor rutinime göre planlarım. Çok uzun senelerdir düzenli olarak pilates yapıyorum. Son birkaç senedir buna kitesurf, yin yoga ve calisthenics de eklendi.



Favori pazar günü kombininiz nedir?

Tayt, sweatshirt ve en rahat spor ayakkabılarım. Pazar gününü genellikle yaşları bir ve üç olan yeğenlerimle geçirdiğim için; olabildiğince spor ve rahat bir kombin tercih ediyorum ki onların aktivitelerine ayak uydurabileyim…



Kış tatili bavulunuzda olmazsa olmaz üç şey?

Snowboard kıyafetlerim, kaskım ve kar gözlüğüm.



Ekstrem sporlarla aranız nasıl?

Dört senedir kitesurf yapıyorum ve heyecanına bayılıyorum. Gittiğim yerlerde fırsat olursa ekstrem sporları denemeyi kesinlikle kaçırmam.





Sarp Can Köroğlu

Oyuncu



Son yıllarda trendler arasında ‘sportif tarz’ yükselişte. Sizin stilinizde sportif görünümlere ne kadar yer var?

Lise zamanlarından beri aslında sportif giyimden vazgeçemiyorum. Stilim hiçbir zaman klasik kıyafetlere yakın olmadı.



Sporla aranız nasıl, uğraştığınız bir spor dalı var mı?

Fitness’la ilgileniyorum ama profesyonel anlamda değil; daha çok işim gereği fit kalmakla ilgili bir durum. Ayrıca büyük bir tenis hayranıyım en yakın zamanda da tenis eğitimi almak hedeflerim arasında.



Favori pazar günü kombininiz nedir?

Spesifik bir kombinim yok lakin pazarları ayağımda olacak tek şey sneakerlarım!



Kış tatili bavulunuzda olmazsa olmaz üç şey?

Özendiğim en önemli parça mont olabilir dolayısıyla çeşit çeşit montlar olur bavulumda.



Ekstrem sporlarla aranız nasıl?

Fazlasıyla iyi! Yaklaşık yedi senedir kiteboard yapıyorum. Denemek istediğim spor da uçaktan atlamak. Müthiş bir adrenalin ve en yakın zamanda gerçekleştireceğimi düşünüyorum.