Neslihan Atagül ile çok özel

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Son yıllarda yer aldığı her projeyle yıldızı biraz daha fazla parlayan Neslihan Atagül, ‘Senden Bana Kalan’ın Elif’i olarak beyaz perdede olacak. Atagül önümüzdeki aylarda Burak Özçivit’le de yeni bir diziye başlıyor.

Röportaj: Ayşe Yılmaz, Aslı Akal /Ekip İstanbul



Nasıl dahil oldunuz ‘Senden Bana Kalan’ filmine?

Senaryoyu okuduktan sonra yönetmenimiz Abdullah Oğuz’la karşılıklı film üzerine sohbet ettik. Ortak bir noktada buluşunca da oynamaya karar verdim. Sinema filmine karar vermek daha zor aslında. Çünkü sizden sonraki nesillere kalıyor, kartvizitiniz gibi. Aslında nasıl bir oyuncu olduğunuzu, nereden gelip, nerelere ulaştığınızı gösteren bir yolculuk sinema filmi. Bu yüzden seçimlerime dikkat ediyorum. Bu filmin de birilerinde iz bırakacağını düşünüyorum.



Senaryoyu okuduğunuzda üzerinizde yarattığı ilk etki ne oldu?

Öncelikle Elif’i çok sevdim. Buna çok dikkat ediyorum. Sevmediğim bir karakteri canlandırmak istemem. Hiç yargılamadan ona yaklaşırım. Anlamaya çalışırım bu kızın derdi ne, ne istiyor, nereden gelmiş, nereye gidiyor... Sonra senarist ve yönetmenle tekrar buluşup kafamdakileri paylaşırım. Bütün bunların neticesinde de bu karaktere inanıyorsam yola çıkarım. Elif’e hayat vermekten çok mutlu oldum. Birbirimize çok inandık umarım bu da seyirciye geçer.



Çanakkale’de gerçekleşen çekimler nasıl geçti?

‘Çok güzel geçti’nin arkasına ‘çok soğuktu’yu hemen eklemek istiyorum. Türkiye’de filmler genellikle yazın çekilir, dizi setlerinin yoğunluğundan ötürü. Benim son iki filmim de kışın ve çok soğukta çekildi. Çoğunlukla Adatepe ve Yeşilyurt köylerinde çektik. Oranın halkı, yemekleri, zeytinyağları, zeytinleri inanılmazdı. Çok sevdim o tarafları. İşini bilen ve profesyonel bir ekiple çalıştık. Güzel bir deneyimdi benim için aslında. Çoğunlukla telefon ve internet çekmiyordu. Teknolojiden hiç bu kadar uzak kalmamıştım.



Elif nasıl bir karakter?

Elif, annesiz ve babasız büyümüş bir lise öğrencisi. Bütün olumsuzluklara rağmen çok mutlu. Okul dışında, yetiştiği yetimhanenin çocuklarıyla ilgileniyor. Kırmızı bir motoru var, o onun özgürlük simgesi. Kısacası hayata sıkı sıkıya tutunmuş bir genç kız.



Film salondan çıkan seyircinin üzerinde nasıl bir etki yaratacak sizce?

Derinden etkileneceklerini düşünüyorum. Güzel bir aşk hikayesi seyredecekler.



Ekin Koç’la nasıl bir çift oldunuz?

İlk defa çalıştık. Sanırım uyumlu olduk. Son karar seyircinin her zaman olduğu gibi.



Abdullah Oğuz’la çalışmak nasıl bir deneyimdi?

Çalıştığım yönetmenlerimle doğru iletişim kurabilmek benim için çok önemli. Onun kafasındakilerle benim yaratmaya çalıştığım karakterin örtüşmesi gerekiyor. Herkesin iletişim kurma yöntemleri farklı tabii. Oğuz çok sakin biri. Sessiz ve derin... İkimizin de aklına bir şey takıldığında hemen bir toplantı alanı yarattık, çözüme yönelik konuştuk.



Bir de heyecanla beklenen yeni bir dizi hazırlığınız var…

Başrollerini Burak Özçivit’le paylaştığım yeni dizimiz için çok heyecanlıyım. Daha önce de çalıştığım yapım şirketi Ay Yapım’la çalışacağım. Bunun için de ayrıca heyecanlıyım. Biz hikayeyi çok sevdik, umarım izleyicilerimiz de sever. Ancak şu anda bundan daha fazla detay vermem mümkün değil.



Hayatınızın ne kadarı oyunculuk?

Yüzde 99’u diyebilirim. Bir karaktere hazırlanırken hayatım o karakter oluyor. Hazırlık döneminde sürekli onu düşünüyorum. Yemek yerken, film izlerken… Günlük hayatıma devam ediyorum ama aklımın bir tarafı hep yeni hazırlandığım karakterde oluyor. Çekimler başladıktan, yani karakteri net olarak kafamda oluşturduktan sonra bu ilişki ‘kayıt’ ile ‘kestik’ arasında kalıyor. Yani ‘kestik’ dendikten sonra hiçbir şey düşünmüyorum. Ben yine ben oluyorum.



