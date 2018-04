Hande Doğandemir, oyunculuğu bir yaşam biçimi olarak görüp özünü kaybetmemiş özel bir kadın.

Röportaj: Ece Üremez

Fotoğraf: Serhat Hayri

Bakışlarındaki anlam, ruhunun nostaljisi; güçlü enerjisi, doğal yeteneği ile birleşince ortaya elini attığı her işte başarının peşini bırakmadığı bir insan çıkıyor.





ONU İLK KEZ GÖRDÜĞÜNÜZ, DAHA DOĞRUSU HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKTİĞİ O İLK ANI HATIRLIYOR MUSUNUZ? Nejat İşler ile birlikte rol aldığı reklam filminde keki yeme şekliyle hafızalara kazınan o vamp kadın desem… O dönemde sunmaya devam ettiği ‘Hatırlar mısınız?’ programıyla kendisini ekranlarda görmeye yavaş yavaş alışıyorduk ki, o bu kez de ‘Güneşi Beklerken’ dizisiyle hayatımıza bir daha çıkmamak üzere giriş yaptı. Ve herkes bir kez daha birbirine dönüp ‘Kim bu kız?’ dedi. Bu aralar ise ‘Hayatımın Aşkı’ dizisinde canlandırdığı Gökçe karakteriyle yeteneğinin farklı bir boyutunu sergiliyor. Uzaktan bakıldığında edindiğimiz bilgiler elbette Ankaralı olduğu, 31 yaşına girdiği ve sosyoloji eğitimini tamamladıktan sonra kamera arkasının sihrini deneyimlemek için İstanbul’a geldiği ile sınırlı. Ancak yakından baktığınızda çok ama çok daha fazlası var… Bir gece önce uzayan seti dolayısıyla tamamen uykusuz ama kocaman gülümsemesi yüzünde çekim alanına geldiğinde, her şeyden önce samimiyeti gözlerinden okunuyordu. Saatler ilerledikçe mütevazı ve kaprissiz oluşu herkesi etkiledi. Ayrıca giydiği her şeyi güzel taşıdığı gerçeği, poz vermeyi fazlasıyla iyi biliyor oluşu ve kamera önünde özellikle öne çıkan seksapeli de sadece onun yakınındayken edinebileceğiniz bilgilerden… Popüler olmanın değil iyi oyuncu olmanın peşinde koşuyor oluşu yaşıtlarının aksine ayaklarının gerçek anlamda yere bastığını gösteriyor. Bütün bir günü hiç yemek yemeden tamamlasa da etrafını saran enerji kalkanı bir an olsun düşmeyen güzel oyuncu, özellikle son dönemde güçlü bir irade gerektiren pozitif düşünce gücüyle de şaşırtıyor. Ona dair bir başka enteresan detay da sahip olduğu nostaljik ruhu… Ve teknolojinin duyguları ve düşünceleri ele geçirmediği o geçmiş dönemlerde yaşama arzusu. 30 yaşına girmesiyle fark etmenin ve öğrenmenin getirdiği özgürlük ve huzur hissinin keyfini çıkaran Hande Doğandemir hayatı sorgulamaktan bir an olsun vazgeçmiyor. Tam da bu yüzden, yaşamın farklı alanlarına değindiğimiz söyleşi ile şimdi baş başa bırakıyorum sizleri.





Oyuncu olmaya karar verdikten sonra hayatınızda neler değişti? Nasıl tepkilerle karşılaştınız?

Bu bir anda alınmış bir karar olmadı tabii ki... Eğitim süreciyle başlayıp bugüne kadar geldiğim bir yolculuk. Elbette hayat biçiminiz değişiyor ama özünde kim ve nasıl olduğunuzu korumak sizin tercihiniz. O nedenle benim hayatımda tanınırlığımın artması dışında başka bir şey değişmedi. Yakın çevremden de, bu yola çıktığım andan itibaren çok büyük destek gördüm. Hem ailem hem yakın arkadaşlarım her zaman her koşulda yanımda oldular.





Sizce oyunculuğun en tehlikeli tarafı ne?

Tehlikeli bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Benim mesleğim bu, tabii ki zor yönleri var, ama ben sevdiğim işi yapıyorum. Tehlikesi bireysel tercihlerle ilgili olabilir ama bu her meslek grubu için geçerlidir.





Sette geçirdiğiniz saatler bir hayli fazla olduğu için merak ediyorum, özel set ritüelleriniz var mı?

Her sabah mutlaka kahvemi içerek güne başlarım. Yine her sabah karavanda hazırlık yapılırken enerjimizi yükseltecek şarkılar son ses dinlenir. Onun dışında sürekli sette olduğum için kitaplarım ve sudoku’larım hep yanımdadır.





‘Hayatımın Aşkı’ dizisinde canlandırdığınız karakterin özelliklerini taşıdığınıza inanıyor musunuz?

Gökçe; hem zeki hem saf bir karakter. Mesleğinde başarılı ama kendini özel ilişkilerinde ifade etmekte zorlanıyor. Enerjisi çok yüksek ve çok eğlenceli. Onu canlandırırken kendimi çok özgür hissediyorum çünkü Gökçe her şeyi yapabilecek bir karakter. Bu nedenle ne ben oynarken ne de seyirci izlerken onun saçmalıklarını sorgulamıyoruz.





Gökçe ile en çok ayrıştığınız nokta ne?

Onun kadar gözü kara olmayabilirim. Sanırım Gökçe’den daha çok düşünerek hareket ediyorum. O ise sonunu düşünmeden kafasına eseni yapabilir.