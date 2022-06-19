Ahmet Ümit en sevdiği yemekleri anlatıyor

Ahmet Ümit kitaplarını bir solukta okuyanlardansanız bu video ilginizi çekebilir...

Ahmet Ümit’in en sevdiği yemekler neler? Hangi yemekleri güzel yapıyor? Kahramanı yemek olan bir kitap yazacak mı? İstanbul’da hangi restoranlara gidiyor? En güzel hangi yemekleri yapıyor? Yemek yapmak ona ilham veriyor mu? Ahmet Ümit'in Lezzet Online Yayın Yönetmeni Başak Okşak'la gerçekleştirdiği yemek söyleşisi şöyle: