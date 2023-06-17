Airfryer'da kolay, sade cupcake nasıl yapılır? İşte pratik tarifi
Airfryer... Son dönemin en popüler mutfak aleti... Ünü sadece Türkiye değil dünyada da hızla yayılıyor. Dolayısıyla airfryer ile yapılan tariflerin sayısı da artıyor. Peki, airfryer ile kolay, sade ve lezzetil pankek nasıl yapılır? Birlikte bakalım...
Gastronomi sitesi Lezzet.com.tr'nin mutfak şefi Başak Öngel, evde airfryer ile yapılabilecek pratik bir cupcake tarifini paylaştı. Öngel, tarif için gerekli malzemeleri şöyle sıralıyor:
Malzemeler
- 1/2 çay bardağı sıvı yağ
- 1/2 çay bardağı süt
- 1 çay bardağı şeker
- 1 su bardağı un
- 1 adet yumurta
- 1 paket vanilin
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
İŞTE TAFİN YAPILIŞ AŞAMALARI