Arabica ve robusta kahve çekirdeklerinin farkları nelerdir?
Bir kahve dükkanına gittiğimizde çeşit çeşit kahve çekirdekleri görürüz. Peki Arabica ve robusta kahve çekirdeklerinin farkları nelerdir? Bu yazıda Arabica ve robusta kahve çekirdeklerinin farklarına bakıyoruz...
Bir kahve dükkanına gittiğimizde çeşit çeşit kahve çekirdekleri görürüz. Oysa bütün kahveler büyük oranda iki ana tip çekirdek altında toplanır. Robusta ve Arabica. 3. dalga nitelikli kahve markası Romm Coffee ARabica ve robusta çekirdeklerinin farklarını anlatıyor. Dünya üretiminin yaklaşık yüzde 75’ini Arabica çekirdekleri oluştururken yüzde 25’i ise Robusta’dır. Bu yazıda Arabica ve robusta kahve çekirdeklerinin farklarına bakıyoruz...
Arabica ve robusta kahve çekirdeklerinin farkları nelerdir?
- Arabica çekirdekleri, yumuşak içimlidir. Damakta genelde meyve aromalı bir tat bırakırlar. Robusta çekirdekleri ise, sert ve yoğundur. Damakta genelde topraksı tat bırakan çekirdeklerdir.
- Robusta çekirdekleri, Arabica çekirdeklerine göre daha yuvarlaktır. Arabica çekirdeklerinin görünümü daha çok oval yapıdadır.
- Robusta çekirdeklerinin kafein oranı yüzde 1,4 iken, Arabica çekirdekleri yüzde 0,6 kafein içerirler. Burada dikkat çekmek istediğimiz nokta; yüksek kafein daha kaliteli oldukları anlamına gelmez, belirleyici unsur her zaman için tattır. Dolayısı ile yüksek kafein, kahvenin iyi olduğu anlamına gelmez.
- Robusta çekirdekleri doğa şartları ve iklim koşullarına daha dayanıklıdır. Bu nedenle üretilmeleri daha kolaydır. Düşük rakımlarda rahatlıkla yetişebilir. Robusta kahve ağacı, Arabica kahve ağacına göre daha fazla ürün verir.
- Robusta çekirdekleri genellikle, doğu yarım kürede yetişir. Vietnam, Endonezya, Hindistan ve kısmen Afrika’nın doğusundaki ülkeler en bilinen Robusta yetiştiricileridir.
- Arabica çekirdekleri ise Afrika, Papua Yeni Gine’nin yanı sıra asıl olarak Güney Amerika’da üretilir. Kolombiya, aldığı kararla Robusta çekirdeği yetiştirmemektedir.
- Robusta çekirdekleri Arabica çekirdeklerinden daha ucuzdur. Tat çetelesinin azlığı, sert, topraksı tadı ve kolay yetiştirilebilir olması Robusta’nın daha düşük fiyatlanmasının ana nedenidir.
- Arabica çekirdeklerinde asidite düşük, gövde düşük ve tat oranı yüksektir. Robusta çekirdeklerinde asitide düşük, gövde yüksek ve tat oranı düşüktür.
- Arabica çekirdeklerinden alacağınız tatlar; meyve, çikolata, çiçek, baharat gibi pozitif tatlarken, Robusta çekirdekleri daha çok kauçuk, ilaç ve küf gibi negatif tatlar barındırır.
- Robusta 0-900 metre arasında yetişebilir. Arabica çekirdekleri ise 800-2200 metre arasında yetişir. Kahvenizi keyifle yudumlamanız dileği ile…