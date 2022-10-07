Bir kahve dükkanına gittiğimizde çeşit çeşit kahve çekirdekleri görürüz. Oysa bütün kahveler büyük oranda iki ana tip çekirdek altında toplanır. Robusta ve Arabica. 3. dalga nitelikli kahve markası Romm Coffee ARabica ve robusta çekirdeklerinin farklarını anlatıyor. Dünya üretiminin yaklaşık yüzde 75’ini Arabica çekirdekleri oluştururken yüzde 25’i ise Robusta’dır. Bu yazıda Arabica ve robusta kahve çekirdeklerinin farklarına bakıyoruz...

Arabica ve robusta kahve çekirdeklerinin farkları nelerdir?