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Ayva püresi

Bebekler için lezzetli bir püre...

 - kişilik   -
Malzeme
1 adet küçük ayva
1 adet küçük havuç
Zeytinyağı

Hazırlanışı
Ayva ve havucu buharda pişirin, zeytinyağı ile püre haline getirin.

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