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Balıklı Patates

 - kişilik   -
Malzemeler:

1/2 adet fileto balık
1 adet taze patates
2-3 sap maydanoz ve nane
1 adet taze sarımsak

Hazırlanışı:

Bütün malzemeyi biraz suyla ya da buharda pişirin, püre haline getirin.

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