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Buharda sebze püresi

Buharda sebze püresi tarifi...

 - kişilik   -
Malzemeler
1 adet küçük kereviz
1 parça brokoli
1 yaprak pazı
Zeytinyağı

Hazırlanışı
Sebzeleri buharda pişirin. Zeytinyağı ekleyip blender’dan geçirin.

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