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Bulgurlu sebze püresi

Bebeğiniz için...

 - kişilik   -
Malzeme
1 adet küçük havuç
1 adet küçük kereviz
2 kaşık köftelik bulgur
Tereyağı

Hazırlanışı
Bütün malzemeyi az suyla pişirin, çatalla ezin.

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