Enginarlı Bulgur Pilavı tarifi

Malzemeler

• 1,5 su bardağı kırılmamış bulgur

• 2 su bardağı sıcak su

• 500 gr bebek enginar

• 100 gr taze iç bakla

• 1/2 demet dereotu

• 1/2 çay bardağı zeytinyağı

• 1 tatlı kaşığı tuz



Hazırlanışı

Baklanın kabuklarını soyup temizleyin. Dereotunu temizleyip yıkayarak incecik kıyın. Enginarı soğuk sudan geçirip süzün ve tam ortan ikiye kesin (Enginarlar büyükse dörde bölün). Zeytinyağını pilav tenceresine alıp üzerine bulguru ekleyin ve iyice kavurun. 2 su bardağı sıcak suyu bulgura ekleyip bakla ve tuzu ilave ederek kapağını kapatın. 10 dakika orta ateşte, ardından enginar ve dereotunu ilave edip kapağını kapatarak 10 dakika daha kısık ateşte pişirin. Kapağı açıp malzemeyi karıştırın ve kapağı tekrar kapatıp servisten önce en az 5 dakika dinlendirin.