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Kirazlı şeftalili kavun

 - kişilik   -
Malzemeler:
1 dilim kavun
1/2 şeftali
5-6 adet kiraz

Hazırlanışı:
Meyvelerin çekirdek ve kabuklarını çıkarın, blender’dan geçirin.

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