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Kış bombası

Vitamin deposu bir tarif

 - kişilik   -
Malzeme
1 parça nar
1/2 adet portakal
1 adet havuç
1 dilim elma
Zeytinyağı

Hazırlanışı:
Bütün malzemeleri katı meyve sıkacağında sıkıp 1-2 damla zeytinyağı ekleyin.

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