Korsan kurabiye

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30 adet kişilik 20 dakika

Malzemeler

100 gr. un

30 gr. mısır nişastası

45 gr. şeker

1 yumurta (hafif çırpılmış)

1 çay kaşığı vanilya esansı



Hazırlanışı:

Un ve mısır nişastasını bir kabın içinde karıştırın. Tereyağını elinizle ufalayarak karışımın içine yedirin. Çırpılmış yumurta ve vanilya esansını da ekleyerek sert kıvamlı bir hamur hazırlayın. Fırınınızı 180 dereceye getirip ısıtın. Hamuru hafifçe unlanmış tezgahta 5 mm. kalınlığında açın. Yuvarlak bir kalıp ile hamurdan parçalar kesin. Pişirme kağıdı koyduğunuz tepsiye hamurları aralıklarla yerleştirin. Kurabiyeler altın rengini alana dek fırında pişirin.

Süslemesi

Hazır olarak satın aldığınız, kırmızı, beyaz, sarı, siyah ve mavi renkteki şeker hamurlarını merdane yardımıyla açın. Kullandığınız kurabiye kalıplarıyla sarı şeker hamurundan önce yüzü kesin ardından, gözlerini, saçlarını yapın. Parçaları bir miktar bal sürerek birbirine yapıştırın, korsan şeklini verin.