Lolipop kurabiyeler

- kişilik -

Un, tuz ve kabartma tozunu bir kasede harmanlayın. Tereyağı ve şekeri mikserle krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Çırpılmış yumurta, süt ve vanilyayı ekleyip karıştırın. Un karışımını eleyerek ekleyin ve yoğurun. Hamuru unlanmış tezgahta yarım santimetre kalınlığında açın. Yuvarlak bir kalıpla parçalar kesin ve yağlı kağıt

serili tepsiye dizin. Kurabiyelere tahta çubuklar batırın. 170 dereceye ayarlanmış fırında renkleri hafif kızarıncaya kadar pişirin. Tel ızgara üzerine alarak soğumaya bırakın.

Süslemesi

Çikolatayı benmari usulü eritin ve soğuyan kurabiyelerin üzerine yayın.Çikolatalı renkli şekerler ve süsleme şekerleri serpiştirip çikolata donuncaya kadar bekletin.