menu

close

menu

close

menu

close

Meyveli avokado

Bebeğiniz meyveli avokadoyu çok sevecek!

 - kişilik   -
MALZEMELER
1/2 olgun avokado
1 adet olgun erik
1-2 kaşık üzüm suyu

HAZIRLANIŞI
Malzemeleri küçük küçük kesin ya da çatalla ezin. Soğuk olarak bebeğinize yedirin.

En çok okunanlar

Son Eklenenler