Minik köfteli fırın patates
Köfte canavarınız için öneri...
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MALZEMELER
1 büyük haşlanmış patates
1 küçük çiğ patates
1 kaşık rendelenmiş kaşar
1 tatlı kaşığı yoğurt
1 adet köfte (çiğ)
Zeytinyağı
HAZIRLANIŞI
Küçük patatesi, kabuğunu soymadan dilimleyin, 2 tarafını da yağlayıp fırına atın. Haşlanmış patatesi yoğurt ve rendelenmiş kaşarla birlikte ezin, püre yapın. Köfteden minik parçalar yuvarlayıp çok az zeytinyağında pembeleştirin. Patates püresini fırında kızaran patates dilimlerinin üzerine pay edin, ortalarına minik köfteleri koyun. 10-15 dakika, 180 derece fırında kızartın.