Minik köfteli fırın patates

Köfte canavarınız için öneri...

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1 büyük haşlanmış patates1 küçük çiğ patates1 kaşık rendelenmiş kaşar1 tatlı kaşığı yoğurt1 adet köfte (çiğ)ZeytinyağıKüçük patatesi, kabuğunu soymadan dilimleyin, 2 tarafını da yağlayıp fırına atın. Haşlanmış patatesi yoğurt ve rendelenmiş kaşarla birlikte ezin, püre yapın. Köfteden minik parçalar yuvarlayıp çok az zeytinyağında pembeleştirin. Patates püresini fırında kızaran patates dilimlerinin üzerine pay edin, ortalarına minik köfteleri koyun. 10-15 dakika, 180 derece fırında kızartın.