Peynir soslu sebzeler tarifi

Malzemeler:

250 gr yoğurt

200 gr labne peyniri

2 havuç

1 dolmalık kırmızıbiber

1 çarliston biber

1 dolmalık sarı biber



Hazırlanışı:

Yoğurt ve labne peynirini bir kasede çırpın. Havuçları temizleyip haşlayın ve soğuması için bir kenarda bekletin. Kırmızı, yeşil ve sarı biberleri temizleyip harf ve rakam kalıplarıyla keserek şekiller çıkarın. Biber ve havuçları şeritler halinde doğrayın. Geri kalan biberlerin ve havucun bir kısmını minik minik doğrayın ve yoğurda karıştırın. Servis kasesine peynirli yoğurdu alın. Şekilli kesilmiş sebzelerle birlikte servis yapın.