Çocuklar için 'sebzeli fırın köfte' tarifi...

Malzemeler

100 gr kıyma

1 dilim bayat ekmek içi

1 adet küçük soğan

1 adet yumurta

1 diş dövülmüş sarmısak

1 çay bardağı hafifçe haşlanmış bezelye

1 adet büyük domates

1 kaşık salça

Tuz

İsteğe göre köfte baharı veya kimyon

1-2 tatlı kaşığı kekik

İsteğe göre maydanoz



Hazırlanışı

Soğanı rendeleyip diğer malzemelerle karıştırın ve uzun süre yoğurun. Ele yapışmayan bir kıvama getirin. Elinize yapışıyorsa biraz daha ekmek içi veya galeta unu ekleyebilirsiniz. İstediğiniz büyüklükte parçalar koparıp minik toplar yapın. Domatesi rendeleyip, salça ve biraz su ile karıştırıp az zeytinyağında pişirin. Köfteleri bir fırın kabına yerleştirin, bezelyeleri ve sosu ekleyerek 180 dereceye ısıtılmış fırında pişirin.

