Tavşanlı cupcake

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Sizin ufaklık buna bayılacak!

- kişilik -

Yağ, şeker ve yumurtayı derin bir kapta çırpın. Sırasıyla havuç, ceviz ve diğer malzemeleri tahta bir kaşıkla karıştırırak ekleyin. Cupcake kağıtlarına paylaştırın. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.



Yapılışı

Yağ, şeker ve yumurtayı derin bir kapta çırpın. Sırasıyla havuç, ceviz ve diğer malzemeleri tahta bir kaşıkla karıştırırak ekleyin. Cupcake kağıtlarına paylaştırın. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.



Süslemesi

Krema için tüm malzemeyi derince bir kapta krema kıvamına gelinceye dek çırpın. Soğumuş olan keklerin üzerine sürün. En üste ise kalıplar yardımıyla şeker hamurundan yaptığınız tavşanları koyun.