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Tavuklu Püre

 - kişilik   -
Malzemeler:
1 kaşık haşlanmış ve didiklenmiş tavuk eti
1 küçük domates
1/2 adet tatlı kırmızıbiber
1 kaşık yasemin pirinci
Tavuk suyu
Zeytinyağı

Hazırlanışı:
Tüm malzemeyi biraz tavuk suyu ile pişirip püre haline getirin.

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