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Yoğurtlu Frambuaz

Yoğurtlu Frambuaz tarifi

Malzemeler
• 1 yumurta akı
• 4 yemek kaşığı süzme yoğurt
• 2 yemek kaşığı normal yoğurt
• 100 gr frambuaz
• 2 yemek kaşığı agave şurubu
• Yeteri kadar yulaf ezmesi

Hazırlanışı
Yumurta akını mikserde köpük ve hacmi üç katı olana kadar çırpın. Yoğurtları da ayrı bir yerde bir yemek kaşığı şurupla çırpın. Yumurta akı ile birlikte karıştırırak hafifçe çırpıp bırakın. Frambuazları yıkayın ve birkaç tanesini servis için ayırın, geri kalanını kalan şurupla çok ezilmemesine dikkat ederek blender’dan geçirin. Bardaklara süzme yoğurdu koyup üzerine bolca frambuaz püresi ekleyin. Yulaf ezmesi ve kalan tane frambuazları serpiştirip servis yapın.

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