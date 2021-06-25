Bebeklerde konak nedir, nasıl geçer, nasıl temizlenir? 4 soruda konak

Bebeklerde sıklıkla görülen konak, anneden bebeğe geçen hormonlar ile ortaya çıkabilmektedir. Peki, konak bakımı nasıl olmalıdır? Bebeklerde konak nasıl temizlenir? Bebek ve Uyku Danışmanı ve Hemşire Seda Özcan 'bebeklerde konak' konusuyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. İşte soru ve cevaplarla 'konak':

BEBEKLERDE KONAK NEDİR?

Uyku uzmanı ve hemşire Seda Özcan konak nedir ve neden olur sorusunu şöyle yanıtlıyor: "Bebeklerde görülen saç derisi pullanması konak olarak adlandırılır. Konak, sarımsı renkli kabuk şeklindedir ve tabaka halinde görülebilir. Saç derisi altındaki yağ bezlerinin fazla çalışması sonucu olarak oluşan yağ tabakası, ölü deriye yapışarak saç derisinde pullanmaya sebep olur. Bazen buna hafif bir kızarıklık ya da isilik eşlik edebilir ve bazen kaşlara kadar inebilir. Konak, erişkinlerde görülen kepek gibi doğal cilt reaksiyonudur, endişelenmeye gerek yoktur"

KONAK NE ZAMAN GÖRÜLÜR? NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Özcan'ın konakla ilgili paylaştığı bilgiler şöyle: Konak, genellikle doğumun ilk aylarında başlar ve birkaç ay sonra kendiliğinden geçme eğilimindedir. Nadiren 1 yaşına kadar devam edebilir. Sürekli ve yoğun olabileceği gibi, zaman zaman kısmi bir şekilde de görülebilir. Geçtiğini düşünsek de tekrarlama olasılığı vardır. Bebeğin genel sağlık durumunu olumsuz etkilememektedir. Çoğu zaman evde uygulanan teknikler ile tedavi edilebilir.

KONAK NEDEN OLUŞUR?

Peki, bebeklerde konak neden oluşur? Bazı nedenleri şöyle:

"Annenin gebelik döneminde beslenme listesi, bebeğin alerjik yatkınlığı ve genetik yatkınlık gibi durumlar konak oluşumuna sebep olabilmektedir.

Günlük yaşamda ise duş sonrasında bebeğin saçlarının ıslak veya nemli kalması,

Sürekli şapka takılması konağa sebep olabilir.

Oda sıcaklığının yüksek olması (terlemeyi ve sebum üretimini artırır) konak nedenleri arasında yer alır.

Vitamin eksikliği gibi durumlar da konağa sebep olabilir.

Ancak bilinenin aksine konak ile hijyen kurallarının ilgisi bulunmamaktadır. Konak acı vermemektedir, nadiren rahatsızlık ve huzursuzluk verebilir. Birkaç gün içinde konak kuruyarak ve pullanarak dökülür.

Bazı durumlarda buna saç dökülmesi de eşlik eder. Endişelenmenize gerek yoktur! Saçları tekrar sorunsuz şekilde uzayacaktır."





BEBEKLERDE KONAK TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Peki, bebeklerde konak nasıl geçer ve konak temizliği nasıl yapılır? Özcan bu soruyu şöyle yanıtlıyor:

Saf zeytinyağını bebeğinizin konak oluşan bölgesine sürüp hafifçe masaj yapın.

Yaklaşık 45 dakika - 1 saat arasında yumuşamasını bekleyip, uygun yumuşak fırçalar ile geriye doğru tarayın.

Ardından bol ılık su ile yıkayın. Bu kısımda konakların döküldüğünü görebilirsiniz.

Konak temizliğinde ilk tercih olarak zeytinyağı ve badem yağı gibi bitkisel ve doğal yağlar uygulanmalıdır.

Yumuşatmadan konak temizliği yapmaya çalışmayın

Bebeğin hassas olan tenine zarar vereceği için yağlama ve konağı yumuşatma işlemi mutlaka yapılmalıdır. Ellerinizle konağı kaldırıp soymaya çalışmayın. Eğer deride kızarıklık, kanama veya sivilce oluşumu görürseniz kullandığınız doğal yönteme ara verip mutlaka çocuk doktoruna danışmalısınız.

Alternatif olarak karbonatlı su, sirkeli su, yoğurt, sarımsak ve yetişkin şampuanları gibi birçok ürünün saçlı deriye sürülmesi önerildiğini duyuyoruz. Fakat bu yöntemlerin hiçbirinin işe yaradığı görülmemiştir. Bu yöntemler bebeğinizin zaten oldukça hassas olan derisine zarar verebilir.

Saçlar dışında; kaş, kulak arkası, yanak, boyun ve bez bölgelerine yerleşen konak için mutlaka doktorunuzun tedaviyi yönlendirmesi gerekmektedir.



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