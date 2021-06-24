Bebeklerde gaz sancısını azaltacak ipuçları

Yeni anne-babalar için bebeklerdeki gaz sancısı oldukça aşina bir konu... Peki, gaz sancısı neden olur? Gaz sancısını azaltacak ipuçları neler? Bebek gaz çıkarma yöntemleri neler? Merak edilen tüm bu soruları Bebek ve Uyku Danışmanı, Hemşire Seda Özcan yanıtladı. Emziren annelerin bebeklerinde gaz oluşumunu engellemek için beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini belirten Özcan'ın bebeklerde gaz problemleri hakkındaki önerileri şöyle:

"GAZ SANCISI HASTALIK DEĞİLDİR"

Özcan, "Yaklaşık dört bebekten birinde gaz sancısı görülebilir ve bu durum zamanla gündelik yaşamı etkileyen bir problem haline gelebilir. Bebeği gaz problemi yaşayan ailelerin endişelenmesine gerek yoktur çünkü bebeklerde görülen gaz sancısı herhangi bir hastalık değildir, bebeğinizin dünyaya alışırken yaşadığı fizyolojik bir adaptasyon sürecidir" diyor.

BEBEKLERDE GAZ SANCISI NEDEN OLUR?

Peki, bebeklerde gaz sancısı neden olur? Seda Özcan bu soruyu şöyle yanıtlıyor:

Aslında gaz, bebeklerin gelişmemiş bağırsak sendromunun bir sonucudur. Emzirme ya da biberonla beslenme sırasında minik minik yutulan havalar birikir. Bebeğinizin mide kapakçığı, mide enzimleri ve bağırsakları bu aylarda henüz tam olarak gelişmez ve bu sebeple biriken havaları parçalamakta ve dışarı atmakta başarılı olamaz bu da bize ağlama ve yardım çağrısı ile geri döner.

Özellikle ilk iki haftada bebeğinizin bağırsağı henüz düz olduğu için, genellikle emzirirken bunu fark edersiniz! Bir yandan emerken diğer yandan bezini doldurmaya başlar. İlk 15 günden sonra artık bağırsak kıvrımları oluşmaya başladığından bebeğiniz yavaş yavaş ıkınmaya başlar.

Bebeğiniz kaşlarını çatar, yüzü kızarır, elleri yumruk yaparak kasılma için güç almaya çalışır ya da bacakları kendine doğru çeker. Şiş ve gergin karın bir karnı vardır!

Burada bebeğiniz karın kaslarının gücü aracılığıyla gazı dışarı atmaya çalışır ama henüz karın kasları da gazın tamamını atabilmek için yeterli güce sahip olmadığından işte tam bu noktada bizim desteğimize ihtiyaç duyarlar!



BEBEKLERDE GAZ SANCISINI AZALTACAK İPUÇLARI

Seda Özcan, "Bebeklerde gaz sancısını azaltacak ipuçları nelerdir? Bebeklerde gaz çıkarma yöntemleri neler" sorularını ise şöyle yanıtlıyor:

Gaz sancısı yaşamamak için öncelikle engelleyici faktörleri bilmek gerekir. Sorunu başlamadan engellemek her zaman daha az acısız yoldur! Örneğin; bebeğinizi emzirirken doğru emzirme tekniğiyle emzirdiğinizden emin olun çünkü bebeğinizin ağzına tam yerleşmemiş bir meme, beslenme sırasında hava yutmasına sebep olacaktır. Biberonla beslenen bebeklerde ise biberonun ucunun da ağza tam olarak yerleştirilmesi gerekir. Biberonun ucunda mama dışında boşluk olmamalıdır. Bebek ve biberonun pozisyonu da beslenme sırasında dikkat edilmesi gereken bir diğer unsurdur. Doğru emzirme teknikleri ile sancılar minimize edilebilir. Emzirme seansınızda 2-3 dakikada bir mola verip gazını çıkartmanızda iyi bir yöntemdir. Üzerine daha fazla süt veya mama geldikçe o gazı çıkarabilmek daha da zorlaşacaktır. Gaz çıkarmak için yaptığınız sırt sıvazlama, sırta vurma şeklindeki hareketlerinizin de yeterince titreşim yarattığından emin olun çünkü ancak titreşim sayesinde hava kabarcığını kolayca hareket ettirebilirsiniz. İnce bir su borusu düşünün, içinde bulunan hava kabarcığını nasıl yukarı çıkarırsınız? Emzirme aralığınızı da en az 2 saat olarak ayarlamak gerekir. Aksi takdirde saat başı emen bebeklerde sindirilen ve sindirilmemiş süt karışarak gaz yapabilir. Bebeğinizi aşırı sıcak veya soğuk ortamlarda bulundurmamaya özen gösterin. Bebeklerin ayakları çok hızlı üşümesi gaz sancısına sebep olabilir. Ebeveyn gözetiminde güvenli olduğundan emin olduktan sonra bebeğinizi yan ya da karın üstü yatırın. Sırt üstü pozisyonda uzun süre hareketsiz kalmasını engelleyin. Bebeğiniz gazı olduğunda ağlayacak ya da huysuz olacaktır. Bunu bilmeniz endişe seviyenizi azaltmaya yardımcı olur. Bu sayede bebeğinize şefkatle ve güvenle yaklaşabilirsiniz.



ANNE BESLENİRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Peki, emziren anneler bebeklerde gaz oluşumunu engellemek için nasıl beslenmeli? Seda Özcan'ın önerileri şöyle:

Gaz oluşumunu engellemek için emziren annelerinde bir miktar yediklerine dikkat etmesini öneririz, fakat bu konuda endişeye kapılmayın. Tüm sağlıklı olduğu bilinen gıdalardan makul ölçüde tüketebilirsiniz.

Ancak gaz yaptığı bilinen bazı gıdalar vardır, bu sebzeleri dikkatli tüketmeli, denemeli ve eğer bebeğinizde gaz sancısına sebep oluyorsa bir süre uzak durmalısınız.

Brokoli, kereviz ve pırasa gibi sebzeler bunların başında gelir.

Kuru fasulye ve baklagillerin bir kısmı bilindiği üzere gaz sancısına neden olan başlıca yemeklerdendir.

Öte yandan portakal, limon ve greyfurt gibi meyvelerin de gaz sancısına neden olduğu bilinir. Her biri yararlı olan bu yiyeceklerin gaz sancısı yaptığını deneyimlersiniz bir süre tüketmemelisiniz.

Aynı zamanda bebeklerinize şekerli su vermek ve emziği bal, pekmez gibi şekerli gıdalara batırıp vermek ya da ek gıdaya erken başlamak, nişastalı yiyecekleri hızlı bir şekilde beslenmeye dahil etmek gaz oluşumunu artırabilir.

İyi yıkanmamış biberon ve emzikler, uzun süre açık kalmış ağrı kesici ya da ateş düşürücü gibi şuruplar da gaz sancısına sebep olabilir.



"BEBEĞİM GECE GAZ SANCISIYLA UYANIYOR..."

"Bebeğim gece gaz sancısıyla uyanıyor ise ne yapılabilir?" Yanıt çok merak edilen bu soruya Seda Özcan şu yanıtı veriyor?

Burada öncelikli önerim elbette gece gaz sancısını beklemeden çözümünü üretmek ve bebeğinizin sakin huzurlu olduğu gün içindeki vakitlere (günde ortalama iki defa ya da kısa bir şekilde her altı açıldığı zamanlarda) gaz masajı eklemek olacaktır. Eğer bebeğinizde ağlamaya sebep olacak hava kabarcığını erkenden çıkarmasına yardımcı olabilirseniz, gece uykuları da bölünmeyecektir. Burada en önemli kısım bilinenin aksine kriz anında asla bebeğe karın masajı yapılmamalıdır. Bu daha çok sıkışma hissini artıracak ve dolayısıyla ağlamayı daha çok artıracaktır.

BEBEK AĞLAMA KRİZİNE GİRERSE NE YAPILABİLİR?

Annelerin merak ettiği sorular arasında bebek gaz çıkarma yöntemleri de var. Eğer bebeğiniz gaz sancısı nedeniyle ağlama krizine girerse Seda Özcan'ın önerileri şöyle:

Bebeğinizin karnını ve ayaklarını sıcak tutmak, ısıtılmış kiraz çekirdekleri yastıkları, kiraz çekirdeğinden yapılmış patikler ya da sıcak bir havlu yardımcı olabilir.

Eğer ağlama nöbeti uzun sürüyorsa ve hava şartları da uygunsa bebek dışarı çıkarılabilir, bebek arabasında gezdirerek sakinleştirilmesi sağlanabilir.

0-3 aylık dönemde hafif salınım, beyaz gürültü ve emzik üçlüsünü bebeğinizi sakinleştirmede kullanabilirsiniz.

bebeğinizi sakinleştirmede kullanabilirsiniz. Bebeğinizin hoşlanabileceği sıcak banyo, uygun bitki çaylarından herhangi biri ya da bitkisel temelli gaz giderici ilaçlar denenebilir.

Ihlamur, papatya, adaçayı, kimyon, melisa ve rezene sakinleştirici olarak tercih edilebilir ancak bu kısımda mutlaka çocuk doktorundan onay alınmalıdır.

onay alınmalıdır. Bazı bitkiler ve bitkisel ürünler çocuklarda uygun kullanılmadığı takdirde toksik etki yapabilir.

Emzirmek gaz sancısını çoğu zaman engelleyebilir. Ağlama nöbetleri sırasında emzirmek veya emzik vermek bebeği sakinleştirecektir.

Ancak bebeğiniz kısa süre emdikten sonra emmeyi reddedip ağlamaya başlıyorsa bu sancısını daha çok artırıyor demektir. Bu işaretlerle lütfen daha fazla emzirmeye devam etmeyin.

Bebeğinizin kilo alımı ve sağlığı yerindeyse, gaz sancılarının günün herhangi bir saatinde rastlantısal olduğunu gözlemlersiniz. Ancak sıklıkla tekrar eden bir durum söz konusuysa, diğer sağlık problemlerini dışlamak için çocuk doktorunun muayenesi şarttır.

Bazen gaz sancısıyla karıştırılabilen, orta kulak iltihabı, idrar yolu enfeksiyonları, böbrek-safra problemleri, inek sütü alerjisi veya bağırsak düğümlenmesi gibi nedenler de aşırı ağlamaya neden olabilir.



BU İÇERİKLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR