Beslenme çantasında neler olmalı? Beslenme çantası önerileri, örnek menü

Pandemi döneminde velilerin en çok merak ettikleri arasında beslenme çantasında neler olmalı? sorusu da var. Özellikle pandemi döneminde bağışıklığın yüksek tutulması adına çocukların sağlıklı beslenmesi için beslenme çantasına neler konulur? sorusu önemli. İşte uzman görüşleri ve Elele arşivinden beslenme çantası için öneriler, örnek menü...

PANDEMİDE BESLENME ÇANTALARI DAHA FAZLA ÖNEMLİ

Avrasya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel, salgın günlerinde sağlıklı bir beslenme çantası nasıl olmalı konusunda bilgi veriyor. Çengel, "Beslenme çantalarına konulan hazır ve paketlenmiş gıdalar, kızartmalar ve asitli içecekler, her ne kadar çocukların severek yediği besinler arasında yer alsa da, sağlıklı bir listenin içinde bulunmuyor. Bunun yerine her besin grubunu kapsayan ve protein, karbonhidrat, yağ dengesinin iyi sağlandığı yiyecekler tercih edilmeli" diyor.

Beslenme çantasını keyifle hale getirin

Çocukların vücut ve zeka gelişimi için en önemli kaynak besinlerdir. Dolayısıyla amaç sadece karın doyurmak değil, bu gelişimi devam ettirmek için gerekli olan ihtiyaçları karşılamaktır. Bu noktada sağlıklı tercihleri çocukların damak zevkine uygun olarak yorumlamak ve çeşitleri bol tutarak yemek yemeği keyifli hale getirmek mümkün. Örneğin çocuğunuz ıspanak sevmiyorsa börek ya da poğaça olarak beslenme çantasında yer verebilir, peynir sevmiyorsa yapacağınız lezzetli bir omlet veya mini pizzalarla peyniri yeme düzenine dahil edebilirsiniz. Hazır paketlenmiş gıdalar yerine kendiniz daha az şeker ve sağlıklı kuruyemişlerden (fındık, ceviz, badem vb.) kek ve kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. Hazırlayacağınız sandviçlerde mutlaka sebzeye yer vermelisiniz. (Marul, domates, salatalık, biber gibi.)

Okulda beslenme düzeni nasıl olmalı?

Çocukların sağlıklı beslenmesi için dört besin gurubunu da içeren besinlerden yeterli miktarlarda ve dengeli bir şekilde alınması gerekmektedir. Taşıması kolay ve yenmesi pratik olacak şekilde, süt grubunda yer alan; yoğurt, süt, ayran et grubunda yer alan; peynir, et, tavuk, balık, yumurta, tahıl grubuna giren; ekmek, bulgur, makarna, pirinç son olarak sebze ve meyve grubundaki besinlerin her öğünde yeterli miktarlarda tüketilmeleri gereklidir.

Okulda uzun süre zihinsel ve bedensel enerji harcayan çocukların beslenme çantalarında, onları doyuracak ve zinde kalmalarını sağlayacak besinlerin bulunması önemlidir. Yemesi kolay fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişler ve kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm gibi kuru meyveler hem çocuğun okul başarısını olumlu etkiler hem de enerji verir. Bu nedenle çocuğun beslenme çantasında bu besinler mutlaka bulunmalıdır.

BESLENME ÇANTASI İÇİN ÖNERİLER

Peynirli tost, meyveli yoğurt, 1 avuç fındık veya badem,

Tavuklu sandviç, ayran, cevizli ev keki,

2-3 dilim sebzeli börek, 1 kase yoğurt, kuru meyve,

Ton balıklı yeşillikli sandviç, kuru yemiş, kuru meyve,

2-3 adet kıymalı ev poğaçası, meyve, sütlü tatlı çocuklarınızın beslenme çantası için rahatlıkla hazırlayabileceğiniz öğünler olabilir.





BESLENME ÇANTASINA NELER KONULMALI?

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Aylin Ttrksacar Tetiker ise çocukların bağışıklık sisteminin korunmasına vurgu yapmıştı. Peki, beslenme çantasına neler konumalı? Tetiker'in önerileri şöyle:

Hızlı büyüme ve gelişme sebebiyle okul çağı çocuklarının pek çok besin öğesine olan ihtiyacı tüm dönemlerine oranla daha fazladır. Bu dönemde kazandıkları beslenme alışkanlıkları yaşam boyu sürecektir.

Çocukluk döneminde edinilen yanlış beslenme alışkanlıkları kalp hastalıkları, diyabet, obezite, diş çürükleri gibi hastalıklar için temel risk faktörü oluşturmaktadır.

Ana öğünlerde 4 temel besin grubunun (süt ve süt ürünleri, et-yumurta-kuru baklagiller, sebze -meyve, ekmek-tahıllar) her birinden bir besin bulunduğunda, besin öğeleri, vücuttaki görevlerini daha iyi yerine getirebilirler.

Çocuklar kahvaltıda dengeli beslenmeli ve eğer okulda yemek verilmiyorsa yanlarına beslenme çantalarını almalılar. Beslenme çantasının içinde süt, mevsim meyvesi, ceviz, fındık gibi kuruyemişler, ev yapımı poğaça veya kek bulunmalı.

Okul çağındaki çocuğun beslenmesinde hijyenik ve nerede üretildiği belli olan gıdalar bulunmalıdır’’ dedi.

Çocuğunuzun günde 3 ana, 2 ara öğün olarak beslenmesine dikkat edin.

Çocuğunuzu kahvaltı yaparak güne başlamasını sağlayın.

Yemeklerde iyotlu tuz kullanarak, aşırı tuz tüketiminden kaçının.

Çocuğunuzun vücudunun düzenli çalışması için günde 1-1,5 litre su tüketmesini sağlayın.

Beslenme çantasında; süt, ayran, meyve suyu, peynir, meyve, ekmek, taze sebze, meyve, haşlanmış yumurta, et, kek, kurabiye veya poğaça gibi yiyeceklerin bulunmasını tercih edin.

Çocuğunuzu, açıkta satılan besinler konusunda uyarın.

Çocuğunuzun şeker ve yağ içeriği yüksek besinler yerine besin değeri yüksek besinleri tercih etmesini sağlayın.

Çocukların okulda da evde olduğu gibi ellerini sık sık su ve sabunla yıkamaları sağlanmalı.

Sağlıklı beslenmeyle birlikte çocukların hareketli yaşam tarzını benimsemeleri konusunda yardımcı olun.



ELELE ARŞİVİNDEN BESLENME ÇANTASI ÖNERİLERİ

Elele arşivindeki 2 ayrı haberde ise beslenme çantasında neler olmalı sorusu şöyle yanıtlanıyordu:

Çocuğunuz evden kahvaltı yapmadan çıkıyorsa bir bardak süt içmesini, beraberinde 2-3 ceviz yemesini sağlayın.

Daha sonra ise yanına vereceğiniz bir peynirli sandviç ile kahvaltıyı tamamlamış olur.

Süt yerine taze sıkılmış meyve suyu, beyaz peynir, haşlanmış yumurta, tam tahıllı ekmek ya da ev yapımı börek kahvaltıyı çeşitlendirir.

Çocuğunuzun beslenme çantasında mutlaka meyve bulunsun.

Beslenme çantası hazırlarken yapılan en büyük hatalardan biri çocuğun öğün aralarında tüketmesi için koyulan hazır paketli ürünlerdir. Hazır kek, tuzlu kraker, bisküvi, çikolata, gofret gibi ürünler yüksek miktarda yağ ve kalori içerir. Bu besinler kan şekerinin hızla yükselmesine ve ani düşmesine neden olur. Sonuçta insülin seviyelerinde bozulmaya, diş çürüklerine, yüksek kalori içermelerinden dolayı obeziteye neden olmaktadır.

Kek, poğaça, bisküviler ev yapımı olmalı.



BESLENME ÇANTASI MENÜ ÖRNEKLERİ

Elele arşivinde yer alan bir diğer haberde ise beslenme çantası menü örnekleri şöyle sıralanıyordu:

•Taze sıkılmış meyve suyu-ev yapımı poğaça

• Ayran- ev yapımı simit-meyve

• Süt- ev yapımı kek

• Taze sıkılmış meyve suyu-peynirli sandviç

• Ayran- ekmek arası köfte (yağsız tavada)