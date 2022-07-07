Çikolata aşkına! Birbirinden lezzetli 9 çikolatalı tarif
7 Temmuz Dünya Çikolata Günü'nde farklı çikolatalı tarifler yapmak istiyorsanız birbirinden lezzetli tariflerimize bakabilirsiniz. Hem fit hem tatlı krizini giderecek hem de misafirlerinizi mutlu edecek tatlı tarifi istiyorsanız o zaman birbirinden farklı 9 tarif tam size göre. Çikolatanın rüyası...
Bitter çikolatalı parfe tarifi
Çikolata kaplı parfeye ne dersiniz? Hem tatlı hem de bir o kadar hafif. Çikolata kaplı parfe yapmak için tüm gerekli malzemeler ve yapılış aşamaları için 'Bitter çikolata kaplı parfe tarifi' haberimizden bakabilirsiniz.
Çikolata dolgulu kurabiye tarifi
Çikolataya doymak istiyorsanız o zaman mükemmel bir tarif! Çikolata dolgulu kurabiye tarifi beş çaylarınızın vazgeçilmezi olacak. Çikolata dolgulu kurabiye nasıl yapılır? İşte tarif:
Antep fıstığı ve çikolata parçacıklı cookie tarifi
Hem Antep fıstığı hem de çikolata parçacıklı cookie tarifi beş çaylarınızın veya akşam yemekten sonra tatlı ihtiyacınızın vazgeçilmezi olacak. Lezzetli mi lezzetli bir kurabiye tarifi için tarifimize bakabilirsiniz:
Çikolata kaplı meyveli toplar tarifi
Çikolatanın meyveyle eşsiz uyumu... Çikolatanın meyveyle uyumu misafirlerinizin damağını çatlatacak. çikolata kaplı meyveli top tarifini merak ediyorsanız 'Çikolata kaplı meyveli toplar tarifi nasıl yapılır?' haberimize bakabilirsiniz.