Çikolata aşkına! Birbirinden lezzetli 9 çikolatalı tarif

7 Temmuz Dünya Çikolata Günü'nde farklı çikolatalı tarifler yapmak istiyorsanız birbirinden lezzetli tariflerimize bakabilirsiniz. Hem fit hem tatlı krizini giderecek hem de misafirlerinizi mutlu edecek tatlı tarifi istiyorsanız o zaman birbirinden farklı 9 tarif tam size göre. Çikolatanın rüyası...

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Bitter çikolatalı parfe tarifi 

Çikolata kaplı parfeye ne dersiniz? Hem tatlı hem de bir o kadar hafif. Çikolata kaplı parfe yapmak için tüm gerekli malzemeler ve yapılış aşamaları için 'Bitter çikolata kaplı parfe tarifi' haberimizden bakabilirsiniz. 

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Çikolata dolgulu kurabiye tarifi 

Çikolataya doymak istiyorsanız o zaman mükemmel bir tarif! Çikolata dolgulu kurabiye tarifi beş çaylarınızın vazgeçilmezi olacak. Çikolata dolgulu kurabiye nasıl yapılır? İşte tarif:

Çikolata dolgulu kurabiye tarifi

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Antep fıstığı ve çikolata parçacıklı cookie tarifi 

Hem Antep fıstığı hem de çikolata parçacıklı cookie tarifi beş çaylarınızın veya akşam yemekten sonra tatlı ihtiyacınızın vazgeçilmezi olacak. Lezzetli mi lezzetli bir kurabiye tarifi için tarifimize bakabilirsiniz: 

Antep fıstığı ve çikolata parçacıklı cookie tarifi 

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Çikolata kaplı meyveli toplar tarifi 

Çikolatanın meyveyle eşsiz uyumu... Çikolatanın meyveyle uyumu misafirlerinizin damağını çatlatacak. çikolata kaplı meyveli top tarifini merak ediyorsanız 'Çikolata kaplı meyveli toplar tarifi nasıl yapılır?' haberimize bakabilirsiniz. 