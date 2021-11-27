Klasikten vazgeçemeyenlere: Dengeli kahvaltı tabağı tarifi
Kahvaltıda klasik tarzdan vazgeçemeyenler için güzel bir haberimiz var: Dengeli klasik kahvaltı tabağı... Peki, dengeli klasik kahvaltı tabağı nasıl hazırlanır? Hangi malzemeleri tercih etmeliyiz? İşte klasikten vazgeçemeyenler için dengeli kahvaltı tabağı...
Kahvaltınızın içerdiği besinlerin porsiyonlarına dikkat ettiğiniz sürece klasik kahvaltı tabakları hazırlamaya da devam edebilirsiniz. Her besinin tüketilmesi gereken miktar, kişiden kişiye değişmekte ancak sizin için hazırladığımız örnek kahvaltı tabağı belki ilham olabilir. Peki, bu dengeli klasik kahvaltı tabağında neler var? diyorsanız işte sizler için hazırlanan o tarif...
DENGELİ KLASİK KAHVALTI TABAĞI NASIL HAZIRLANIR?
Kahvaltı zamanı klasiklerden vazgeçemeyenlerden misiniz? Klasik kahvaltı tabağı olmadan asla doyamam diye düşünüyorsanız sizleri de unutmadık! Klasik kahvaltı tabakları genelde bol kalorili düşünülse de aslında gramajına ve porsiyon oranlarına dikkat ettiğiniz sürece sağlıklı diyet tabağı haline geliyor. Kahvaltıda peynir ekmek olmadan doymam diyenlerdenseniz o zaman 1 dilim beyaz peynir ve 1 dilim buğday ekmeğiyle sağlıklı bir kahvaltı öğünü elde edebilirsiniz. Yeşilliklerle zenginleştirebilir, doyurucu bir diyet tabağı yapabilirsiniz. Eğer alışık olduğunuz tatlardan vazgeçemiyorsanız bu tabak tam klasiklerden vazgeçemeyenlere göre. Hem sağlıklı hem de doyurucu klasik diyet kahvaltı tabağı için yazımızı okumaya devam edin.
DENGELİ KLASİK KAHVALTI TABAĞI TARİFİ
Malzemeler:
- 1 dilim beyaz peynir
- 5-6 adet zeytin
- Domates, salatalık
- Mevsim yeşillikleri
- 1-2 adet yumurta
- 1-2 dilim tam buğday ekmeği
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