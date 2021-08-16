Diyet kahvaltı tabağı için Sebzeli & Yulaflı Omlet Tarifi

Bu yazımızda diyet kahvaltı tabağı için yumurtalı bir tarifimiz var... Günün ilk saatlerinde tükettiğimiz kahvaltının lezzetli olmasının yanı sıra bir o kadar da doyurucu ve sağlıklı olması da hepimizin aradığı özelliklerden. Bunun için size mükemmel bir tarif önerimiz var: Besleyici sebzeli &Yulaflı omlet! Peki, sebzeli&yulaflı omlet nasıl yapılır? Püf noktaları neler? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? İşte tüm detaylar...

SEBZELİ & YULAFLI OMLET NASIL YAPILIR?

Sabah uyandınız, canınız omlet mi çekti fakat sağlıklı ve diyet açısından emin olamıyor musunuz? O zaman bu diyetlik tarifimiz tam size göre. Kahvaltınız için kolay ve sağlıklı bir tarif mi arıyorsunuz? Hem karnınızı uzun saatler boyunca tok tutabilecek hem de protein açısından zengin olan bu diyet kahvaltılık tarifimizi denemeden geçmeyin.

Tüm malzemeler sebzelerden oluşuyor. Kolay hazırlanabilen sağlıklı omlet tarifimiz protein açısından oldukça da zengin. Yulaftaki proteini omletle birleştirerek sebzelerle harmanladık. Tadına doyamayacağınız sağlıklı omlet tarifi diyet yapanların gözdesi. Eğer kahvaltı seçiminizi omletten yana kullanacaksanız bu sağlıklı omletimizi kesinlikle deneyin....

BESLEYİCİ SEBZELİ & YULAFLI OMLET TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı lor peyniri

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi (öğütülmüş)

1 avuç donmuş ya da yaş ıspanak ya da fesleğen

1-2 adet kırmızı biber

5-6 adet mantar

Kıyılmış dereotu

Susam / çörek otu / keten tohumu ve dilediğiniz çeşit baharatlar

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapım aşamaları:

Yumurtaları derin bir kase içerisinde çatal yardımıyla homojen oluncaya dek çırpın.

Çırpılmış yumurta içerisine lor peyniri, öğütülmüş yulaf ezmesi, ıspanak, dereotu ve baharatları ilave edip tekrar çırpın.

Dilerseniz çörek otu, susam ya da keten tohumu da ilave edebilirsiniz.

Sonrasında 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyduğunuz tavada kırmızı biber ve mantarlarınızı soteleyip üzerine yumurta karışımını ilave edin ve pişirin.

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