Akşam yemeğinizi şenlendirecek güzel bir salata tarifi
Malzemeler:
40 g göbek marul
80 g kıvırcık marul
80 g lolorosso
3 adet çeri domates
3 g zeytinyağı
3 g balsamik sirke
2 g tuz
2 g taze sıkılmış limon suyu
50 g Ezine peyniri
Hazırlanışı:
Yeşillikleri doğrayın. Bir sos tenceresinde zeytinyağı, tuz ve limon suyunu karıştırın. Yeşillikleri de ekleyip ezmeden harmanlayın. Salata kasesine alıp, üzerine küp şeklinde doğradığınız Ezine peyniri ve çeri domatesleri serpiştirin. Servis etmeden önce balsamik sirke dökün.
* Formsante dergisinden alınmıştır.