Akşam yemeğinizi şenlendirecek güzel bir salata tarifi

Malzemeler:

40 g göbek marul

80 g kıvırcık marul

80 g lolorosso

3 adet çeri domates

3 g zeytinyağı

3 g balsamik sirke

2 g tuz

2 g taze sıkılmış limon suyu

50 g Ezine peyniri



Hazırlanışı:

Yeşillikleri doğrayın. Bir sos tenceresinde zeytinyağı, tuz ve limon suyunu karıştırın. Yeşillikleri de ekleyip ezmeden harmanlayın. Salata kasesine alıp, üzerine küp şeklinde doğradığınız Ezine peyniri ve çeri domatesleri serpiştirin. Servis etmeden önce balsamik sirke dökün.



* Formsante dergisinden alınmıştır.